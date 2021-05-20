Malatya’da 9 kişi vefat etti

“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şahabettin Özcan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, Emre Apartmanı, No: 7, Yeşilyurt.
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Üngör’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, İrfan Sokak, No: 20, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Lütfiye Öndeş’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, Zümrüt Sokak, No: 8, Battalgazi.
89 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hüseyin Akbuğa’nın taziye adresi: Doğanşehir.
84 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İvriye Hakverdi’nin taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Ağalar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nadim Güzel’in taziye adresi: Ağalar Mahallesi, Pütürge.
77 yaşında vefat eden ve Bağyolu Mahallesi (Hekimhan) Mezarlığı’na defnedilen Tahsin Sarıbaş’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Şehit Mürsel Karataş Caddesi, No: 13, Yeşilyurt.
91 yaşında vefat eden ve Bulutlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafi Memiş’in taziye adresi: Bulutlu Mahallesi, Battalgazi.
90 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demir’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.” (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.