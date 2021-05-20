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20 May 2021 - 17:18- Yaşam G: 20 May 2021 - 17:29

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şahabettin Özcan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, Emre Apartmanı, No: 7, Yeşilyurt.

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Üngör’ün taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, İrfan Sokak, No: 20, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Lütfiye Öndeş’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, Zümrüt Sokak, No: 8, Battalgazi.

89 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hüseyin Akbuğa’nın taziye adresi: Doğanşehir.

84 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İvriye Hakverdi’nin taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

59 yaşında vefat eden ve Ağalar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nadim Güzel’in taziye adresi: Ağalar Mahallesi, Pütürge.

77 yaşında vefat eden ve Bağyolu Mahallesi (Hekimhan) Mezarlığı’na defnedilen Tahsin Sarıbaş’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Şehit Mürsel Karataş Caddesi, No: 13, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Bulutlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hafi Memiş’in taziye adresi: Bulutlu Mahallesi, Battalgazi.

90 yaşında vefat eden ve Yeşilpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Demir’in taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Hekimhan.” (Haber Merkezi)

20 May 2021 - 17:18 Malatya- Yaşam

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