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20 May 2021 - 14:29- Gündem G: 20 May 2021 - 14:39

Sıcaklık artıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği dile getirildi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’nın da içerisinde bulunduğu bölgenin hava tahmin raporu yayınlandı.

Bu anlamda raporda, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Raporda vatandaşlara yönelik herhangi bir uyarıda bulunulmazken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi ve rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği söylendi.

(Haber Merkezi)

20 May 2021 - 14:29 Malatya- Gündem

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