Sıcaklık artıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’nın da içerisinde bulunduğu bölgenin hava tahmin raporu yayınlandı.
Bu anlamda raporda, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Raporda vatandaşlara yönelik herhangi bir uyarıda bulunulmazken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi ve rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği söylendi.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.