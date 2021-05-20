Derdiyoklar Ali ‘Türkülerle’ uğurlandı

Derdiyoklar İkilisi’nden Ali Ekber Aydoğan, yaşamını sürdürdüğü Almanya’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aralarında ‘Türkülerle Gömün Beni’ adlı türkünün de bulunduğu çok sayıda müzik eserinde imzası bulunan Ali Ekber Aydoğan, memleketi Malatya’nın Yazıhan İlçesi Fethiye Mahallesi Yukarı Tenci Obası’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Aydoğan’ın cenazesi, Almanya’da düzenlenen törenin ardından Malatya’ya getirildi. Şehir Mezarlığı morgundan alınan Ali Ekber Aydoğan’ın cenazesi, doğduğu evin önüne getirildi. Cenaze törenine katılanlar, Aydoğan’ın tabutunun üzerine çiçek bırakıp, ağıt yakarak, gözyaşı döktü.

Ali Ekber Aydoğan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mezarı başında kendisinin bestelediği ‘Türkülerle Gömün Beni’ türküsünün söylenmesi sonrası toprağa verildi.

Ali Ekber Aydoğan, Derdiyoklar grubunun diğer sanatçısı İhsan Güvercin ile ilk albümünü 1979 yılında çıkarırken, çok sayıda albüme de imza attı.

Ali Ekber Aydoğan’ın eserlerini İbrahim Tatlıses, Güler Duman, Belkıs Akkale, Sabahat Akkiraz gibi sanatçılarda seslendirdi.

Herkesin ‘Derdiyoklar Ali’ olarak tanıdığı Ali Ekber Aydoğan, 3 Şubat 1949 yılında Malatya’nın Fethiye Mahallesi Tenci Obası’nda dünyaya geldi. 9 yaşındayken sazın teline vurmaya başlayan Aydoğan, şiire de merak saldı. Amcası ve hocası Kazım Aydoğan’dan bağlama ve şiir tekniklerini öğrenen Derdiyoklar Ali, 1972 yılında Almanya’ya giderek, kurucusu olduğu Disco Folk Müzikle birlikte Avrupa’da bir ekol olmayı başardı.

Üç kollu gitarı ve kendine özgü oluşturduğu sazlarla sadece Türkiye ve Almanya değil, birçok Avrupa ülkesinde tanınan ve kendine özgü eserlerinin yanı sıra Arguvan havalarını batı sazları eşliğinde Avrupa’ya taşıyan Derdiyoklar Ali, İtalya’nın popüler bazı sanatçılarının da Arguvan ağzını kendi dilleriyle okumalarını sağladı. Ali Ekber Aydoğan, Avrupa müziğine yön vermesinin yanında pek çok sayıda besteye de imza attı. Aydoğan’nın bunun yanında iki adet basılmış şiir kitabı, yayınlanmamış birçok şiiri ve bestesi de bulunuyor.

Derdiyoklar Ali, kendisiyle özdeşleşmiş eserlerden biri olan ‘Türkülerle Gömün Beni’ başta olmak üzere ‘Sende Yurdun Kokusu Var’, ‘İsyan Etmek Boşuna’, ‘Yılgın Adası’, ‘Bu Nedir’ gibi pek çok eseri de çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi.

Cenaze törenine; Derdiyoklar Ali’nin yakınlarının yanı sıra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, CHP Yazıhan İlçe Başkanı Şahmurat Çalışkan, CHP Malatya İl yöneticileri, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.