Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyat

Koç, halk arasında “göze pus inmesi” olarak adlandırılan kataraktın özellikle yaşlılarda görülen bir göz hastalığı olduğunu ifade etti.

Yavaş yavaş görme azlığının başladığını ve belirli bir aşamaya geldiğinde de gömenin düştüğünü kaydeden Koç, “Çok az seviyeye kadar görme iner” dedi.

Koç, kataraktın tek tedavi yönteminin ameliyat olduğunu ifade ederek,

Ameliyat dışında herhangi bir damla ya da bir ilaçla tedavi mümkün değildir. Katarakt ameliyatlarını uzun yıllardır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Damla anesteziyle yani gözü damlayla uyuşturarak gerçekleştiriyoruz. Göze herhangi bir iğne ya da enjeksiyon yapmıyoruz. Damlayla uyuşturup, ortalama 10 dakikalık bir sürede kataraktı alıp, gözün içerisine yapay göz içi merceği yerleştiriyoruz

diye konuştu.

Koç, son yıllarda yapay göz içi mercekle ilgili kalite ve teknolojideki artışla birlikte katarakt cerrahisinin sadece kataraktı almak yerine refraktif cerrahi konumuna geldiğini aktardı.

Halk arasında ‘akıllı mercek’ olarak tabir edilen özel merceklerle hastanın hem kataraktan hem de uzak ve yakın gözlük ihtiyacından kurtulabildiğini kaydeden Koç, bunun hastalar açısından büyük bir avantaj sağladığını belirtti.