Busabah Malatya Busabah Malatya
20 May 2021 - 13:37- Sağlık G: 20 May 2021 - 13:49

Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bekir Koç, kataraktın yaşlılarda görülen bir göz hastalığı olduğunu kaydederek, “Gözü damlayla uyuşturup, ortalama 10 dakikalık bir sürede kataraktı alıp, gözün içerisine yapay göz içi merceği yerleştiriyoruz” dedi.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
mask

Koç, halk arasında “göze pus inmesi” olarak adlandırılan kataraktın özellikle yaşlılarda görülen bir göz hastalığı olduğunu ifade etti.

Yavaş yavaş görme azlığının başladığını ve belirli bir aşamaya geldiğinde de gömenin düştüğünü kaydeden Koç, “Çok az seviyeye kadar görme iner” dedi. 

Koç, kataraktın tek tedavi yönteminin ameliyat olduğunu ifade ederek,

Ameliyat dışında herhangi bir damla ya da bir ilaçla tedavi mümkün değildir. Katarakt ameliyatlarını uzun yıllardır başarıyla gerçekleştiriyoruz. Damla anesteziyle yani gözü damlayla uyuşturarak gerçekleştiriyoruz. Göze herhangi bir iğne ya da enjeksiyon yapmıyoruz. Damlayla uyuşturup, ortalama 10 dakikalık bir sürede kataraktı alıp, gözün içerisine yapay göz içi merceği yerleştiriyoruz

diye konuştu.

Koç, son yıllarda yapay göz içi mercekle ilgili kalite ve teknolojideki artışla birlikte katarakt cerrahisinin sadece kataraktı almak yerine refraktif cerrahi konumuna geldiğini aktardı. 

Halk arasında ‘akıllı mercek’ olarak tabir edilen özel merceklerle hastanın hem kataraktan hem de uzak ve yakın gözlük ihtiyacından kurtulabildiğini kaydeden Koç, bunun hastalar açısından büyük bir avantaj sağladığını belirtti.

# katarakt

20 May 2021 - 13:37 Malatya- Sağlık

Muhabir Ferdi Durdu

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Hastaneye personel alımı yapılacak! mask
Hastaneye personel alımı yapılacak!
AŞI SIRASI ONLARDA mask
AŞI SIRASI ONLARDA
Besta sakinleri kan bağışında bulundu! mask
Besta sakinleri kan bağışında bulundu!
5,5 aylık Eyüp Çınar tedavi için destek bekliyor mask
5,5 aylık Eyüp Çınar tedavi için destek bekliyor
Acil kan ihtiyacı! mask
Acil kan ihtiyacı!
“Vaka sayısı hala bizi korkutuyor!” mask
“Vaka sayısı hala bizi korkutuyor!”
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Cansız bedeniyle karşılaştılar! mask
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor! mask
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Ağbaba’dan büyük jest mask
Ağbaba’dan büyük jest
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!

GALERİ

Malatya’da 19 Mayıs coşkusu mask
Malatya’da 19 Mayıs coşkusu
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür” mask
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür”
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi" mask
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi"
Battalgazi’deki göletler temizleniyor mask
Battalgazi’deki göletler temizleniyor
“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR” mask
“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR”
Caddeler doldu taştı! mask
Caddeler doldu taştı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL