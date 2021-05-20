Malatya’da gümüş sikke ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ayrı kişiye ait 120 adet gümüş sikke, 2 adet tarihi yüzük, 1 adet tarihi obje niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığından gerekli adli işlemler yapıldı.

Şahıslar, ifadelerinin alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

(İHA)