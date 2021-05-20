ÖTV ZAMMI BU SEFER AKARYAKITA

Resmi Gazete 'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.

Bugünden itibaren geçerli olan fiyatlar ise şu şekilde :

Benzinin litre fiyatı 55 kuruş

Motorinin 67 kuruş

LPG ise 35 kuruş zamlandı.

Artışların ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 7,75 liraya, Ankara'da 7,85 liraya, İzmir'de 7,86 liraya yükselecek. Motorinin litresi ise İstanbul'da 7,12, Ankara'da 7,21, İzmir'de 7,22 liraya ulaşacak. Otogaz ise İstanbul'da 4,51, Ankara ve İzmir'de 4,61 liraya olacak.