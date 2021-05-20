ÖTV ZAMMI BU SEFER AKARYAKITA

Resmi Gazete 'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı.
Bugünden itibaren geçerli olan fiyatlar ise şu şekilde :
Benzinin litre fiyatı 55 kuruş
Motorinin 67 kuruş
LPG ise 35 kuruş zamlandı.
Artışların ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 7,75 liraya, Ankara'da 7,85 liraya, İzmir'de 7,86 liraya yükselecek. Motorinin litresi ise İstanbul'da 7,12, Ankara'da 7,21, İzmir'de 7,22 liraya ulaşacak. Otogaz ise İstanbul'da 4,51, Ankara ve İzmir'de 4,61 liraya olacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.