KERNEKLİLER ESKİ GÜNLERİNİ ÖZLÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek’i ‘eski haline döndürme’ çalışmalarını başlatırken, Malatyalılar, özellikle de mahalle sakinleri bir an önce çalışmaların tamamlanarak, özlemini duydukları eski yapıya kavuşmak istiyor.

Kernek Meydanına yapılan çalışmalar devam ediyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmaların nihai sonuca ermesini ve Kernek Meydanın eski günlerdeki gibi olmasını istiyor. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalardan rahatsızlık duyan Kernekliler, betonlaşmadan dolayı rahatsızlık duyuyor. Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen revizyon çalışmaları haziran ayında bitmesi planlanıyor.

Kernek’te yapılan çevre düzenlemeleri ile ilgili BUSABAH gazetesine konuşan mahallenin yerlilerinden Erdoğan Altürk, geçmiş yıllarda yapılan çalışmaların kötü sonuçlar doğurduğuna ve yeşil alanın beton alanına dönüşmesinden yakındı. Altürk,

Önceki belediye başkanı, buraları betonlayınca su, binaların altından çıkmaya başladı

dedi.

“BİR GÜN KIYAMET KOPACAK MALATYA’YI SU GÖTÜRECEK”

Kernek’te 80 yılını geçirmiş ve hayatının büyük bir bölümünü burada idame etmiş Erdoğan Altürk, Kernek suyunun Malatya için önemli olduğunu ve buradaki kaynak sularından neredeyse tüm Malatya’nın istifade ettiğini söyledi. Ancak 2014 yılında Kernek’e yapılan çalışmaların, bölgede ciddi sıkıntılar meydana getirdiğini belitti. Altürk,

Kernek eskiden Saltoğlu, Hacı Hüseyin hamamlarını, 7 tane dabas pınarını, bütün camilerin sularını aynı zamanda çarı meydanların daki bütün havuzları besleyen bir suydu. Ve şöyle bir tabir vardı, ‘bir gün kıyamet kopacak Malatya’yı su götürecek, Adana’yı yılan boğacak’ yani o kadar sulu bir yerdi. Mesela güllevik denilen bir yer var. Gülleviğin suyunu da bura besler. Bozacının bulunduğu yerde 4 ağızdan sular kaynardı. Göller oluşurdu. Fuzuli’nin sol tarafından bir dere aşağı doğru atar, camilerin pis sularını da atardı. Sonra o su Söğütlü camiden Çınarlı Cami’ye geçer Çınarlı Cami’den Taş Cami’ye geçerdi. Ve Taş Cami’den de Çavuşoğlu istikametine oradan da Çarmuzu’ya akardı. Bu suyun beslemiş olduğu lahananın her bir tanesi 50-60 kilo ağırlığında olurdu. Bugün dünyanın en büyük kavunları Çarmuzu’da olurdu. 40-45 kilo gelirdi. 4 kavunu bir eşek götürürdü. 4 lahanayı bir eşek götürürdü. Böyle bir yerdi ve burayı da Kernek’teki su beslerdi. Bu suyu kapatınca yeni gelen versiyonlar, yani bir önceki belediye başkanı, buraları betonlayınca su, binaların altından çıkmaya başladı

kelimelerine yer verdi.

“EŞEK MEYDANI ANLAMINA GELİYOR”

Kernek isminin nereden geldiğini açıklayan Altürk,

Kernek demek eşek meydanı anlamına geliyordu. Köylüler buraya gelip eşeklerini bırakır, eşeklerini sular, dinlendirir sonrada Merkeze gidip mallarını satarlardı. Sonra burası Dernek ismini aldı. Yani düğün meydanı anlamına geliyor. Biz bu suların içerisinde ördek yumurtası toplardık. Bu suyun beslediği tüm meyveler birinci kalite de yetişirdi. Şeftalini en kralı yetişirdi. Bir armut yetişirdi ki bir tanesi 1-1,5 kilo olurdu. Buranın suyu bütün evlerden geçerdi. En küçük evin 400-500 metre kare bahçesi olurdu. O evlerdeki meyve ağaçları bu sulardan beslenirdi. Çarşıdaki bütün camileri beslediği gibi mahalledekileri de beslerdi. Fakat bu son dönem buraları taş yığarak ucube bir siteme dönüştürdüler. Kernek meydanının ilk yapılışı 1947, ilk yapıldığı zaman şunu hissettik. Malatya kuruyor. Tabii bilinçli olanlar böyle düşünüyordu

şeklinde konuştu.

“YEL DEĞİRMENİ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ DEĞİLDİ”

Şimdiki çalışmaları iyi buluyorum. Niye diyeceksiniz, bir yere gelmiş bir kimse bir şeyler yapacaksa tek akılla değil çoğulcu akılla yapıyorsa o iş güzel olur

diyen Mahalle sakini Erdoğan Altürk,

Bugün burası yapılırken en az 5-6 kez bana gelindi. Soruldu bu yeri ne yapacağız, diye bu çoğulcu akıldır. Bir kimse alem-i cihan değildir. Başkan da gelip bunları soruyor, ‘Ne yapalım burayı, nasıl güzelleştirelim?’ Çünkü Selahattin Bey de görüyor, burayı evi 200 metre ileride. Bizim gördüğümüz o çirkinlikleri Selahattin Bey de gördü. Gelip geçerken o da bunun farkındaydı. Malatyalıların neler söylediğinin o da farkındaydı. Bana da söz verdi, ‘burayı beton yığını yağmayacağız’ dedi. Birisi geldi ne yaptığını bilmeden bir ucube getirdi. Oraya koydu. Yel değirmeni bizim kültürümüz değildi. Yel değirmeni aslında suyla çalışmaz. Sıcak hava ve soğuk havanın birleşmesiyle oluşan hava sirkülasyonuyla çalışır

ifadelerini kullandı.

Kernek Mahalle Muhtarı Metin Türkoğlu, Kernek Meydanına yapılan çalışmalar hakkında şu şekilde konuştu:

Bizim en büyük üzüntümüz, bu suları direk kanalizasyona bağlamaları oldu. Hem sularımızı körelttiler hem de çıkan suları kanalizasyona bağladılar. Sağ olsun Selahattin başkanım burada büyük bir özveriyle çalışmalarını yapıyor. Bu suyu özüne kavuşturacak. Kernek’teki o su patlama sesini duyacağımız için çok sevinçliyiz. Kernek, kernekliğine kavuşuyor. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin başkanımıza, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş’a emeği geçen herkese bin kere şükranlarımızı arz ederiz. Bizim eski alanımız 6 bin 500 metrekareydi. Selahattin Başkanım buranın sağını ve solunu istimlak ederek, 16 bin 500 metreye istimlak sahası getirdi.

“BURAYI BETON YIĞINI YAPTI”

Kernek’te bulunan su gözelerini kapatılmasından sonra binaların altında suların çıktığını ve bu durumunda çevredeki vatandaşları mağdur ifade eden Türkoğlu,

Buradaki en büyük eksiğimiz bilinçsiz ve işin ehli olmayan insanları, direksiyonun başına getirmek. O, Zeki Sarılar denen şahsa bütün Malatya beddua etmiştir. Burayı beton yığını, tribün yaptı. Buraları böyle yaparken bir de yer altındaki sularımızı köreltti. Burada 2014 yılından sonra sıkıntılar yaşandı. Binaların altına sular gitti. Yani o zaman vatandaşlarımız korku içinde yaşadılar. Binalarımızın çökeceği korkusuyla yaşadık. Ne gereği vardı, suyu kurutmanın. Millet su sıkıntısı çekiyor biz suları kurutuyoruz. Biz 5 yıldan beri bu yapılan beton yığınından fazlasıyla rahatsızlık duyduk

diye konuştu.

Eskiden baharın geldiğini biz burada görürdük. Baharı burada yaşardık

sözlerine yer veren Muhtar Metin Türkoğlu,

Niye diyeceksiniz, 5 Mayıs olduğu zaman yani Hıdrellez günü bütün Malatyalı buraya akardı. Gelip dileklerini diler, suya atarlardı. Sadece Kernek’ tekiler değil bütün Malatyalı buraya gelir dilek dilerdi. Onun maneviyatı fazlaydı. İnşallah haziran ayında o suyun patlama sesini duyacağız. Kernek suyuna kavuşuyor

dedi.