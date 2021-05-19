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19 May 2021 - 19:21- Ekonomi G: 19 May 2021 - 19:29

184 konut satışa sunulacak!

TOKİ Kocaeli/Dilovası Köseler' de 184 konutu satışa sunuyor.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Kocaeli Dilovası'nda Köseler Mahallesi'nde 184 adet konut satışa sunuluyor" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# ilan.gov.tr, basın, için

19 May 2021 - 19:21 Malatya- Ekonomi

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