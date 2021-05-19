Daveti kabul eden Başkan Kiraz, İsrail’in yaptığı bu saldıralar karşısında susanın dilsiz bir şeytan olduğunu ifade ederek, “Şu anda karşıtlığımızı ifade etmiyoruz, haykırıyoruz ve sesimizi de yükseltiyoruz. Zulmün karşısında susmuyoruz” dedi.

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Başkanı Osman Marasalı ve beraberindekiler dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette 2 başkanın gündeminde hem İsrail’in Filistinlilere karşı yaptığı zulüm ve şiddet hem de Kürecik Radar Üssü’nün kaldırılması vardı.

Ziyarette ilk açıklamayı Osman Marasalı yaptı. Başkan Marasalı, ziyaretlerinin hem Bayram kutlaması hem de Ramazan’ın son günlerinde başlayıp, artarak devam eden Filistin’deki vahşeti, şiddeti bir kez daha Malatya gündemine getirmek olduğunu söyledi.

“AYRICALIĞI KABUL EDEMEYİZ”

“Bu hususta dün Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği şekilde Kürecik’teki NATO radar üssünün Malatya’nın gündemine gelmesi için Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etmiş bulunuyoruz” diyen Başkan Marasalı, şunları kaydetti:

Bizim söylediğimiz şu: NATO üssü olarak hizmet veren Kürecik’teki Radar Üssü eğer İsrail’e hizmet ediyorsa, ortada böyle bir dedikodu var, burası zaten kapatılsın. İslam topraklarından Filistinli kardeşlerimize yönelik bir tehdidin veya İsrail’e yönelik bir ayrıcalığı kabul edemeyiz. Eğer burası denildiği gibi bir NATO üssüyse ve NATO geçmişte itidal çağrıları yapıyorlardı, şu anda itidal çağrılarını da bıraktılar, tamamıyla Filistinli kardeşlerimizi suçlayıcı bir tavır içerisindeler. İsrail’in kendisini savunma hakkı olduğunu söylüyorlar ve bu vahşete göz yumuyorlar. Eğer bizim çocuklarımızın, kadınlarımızın kanları, canları bir değer ifade etmiyorsa, o zaman onların güvenliği de bizim için ifade etmiyor. Dolayısıyla NATO’nun güvenliği için kurulduğu söylenen NATO radar üssünün kaldırılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 15 gün önce bir konuşmasında, radar üssünün bir imzayla kaldırılabileceğini söyledi. Dolayısıyla ondan aldığımız cesaretle, Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı konuşmada bu üslerin kapatılması gerektiği ifadesiyle elimiz biraz daha güçlendi. Biz burasının kapatılmasını istiyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi’nin destek vereceğine eminiz. Kendilerinden Cuma günü Soykan Parkı’nda yapılacak olan siyasi partilerin ortak basın açıklamasına destek vermeye davet ediyoruz.

“YILLARCA BUNU DİLE GETİRDİK”

Daha sonar söz alan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, Saadet Partisi İl Başkanı Osman Marasalı’ya ve değerli yöneticilerine bu ziyaretten teşekkür ediyorum. Osman Marasalı uzun süredir hem Saadet Partisi’ne hem de Malatya’ya hizmet etmeye çalışan bir arkadaşımız. Birbirimizi yakinen takip ediyoruz. Son seçimlere Millet İttifakı’yla birlikte girmiştik. İttifakımız da sürüyor. Bugünkü ziyaretlerinin sebebini hem Bayramımızı kutlamak hem de İsrail’in tekrar Arife Günü başlayan Mescid-i Aksa’ya saldırıları dolayısıyla Malatya’da yapılması gerekenleri konuşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söylediler. 2010 yılında Kürecik’e ilk Radar Üssü kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok önemli mücadeleler verdik. Binlerce kişinin katılımıyla defalarca yürüyüşler gerçekleştirdik. Yıllarca bunu dile getirdik. Ama bugün bunun tekrar gündeme gelmesi de Malatya açısından önemli. Saadet Partisi’nin de bu konuda adım atması da çok önemli. Biz başından bu yana bu durumları yaşadığımızda Kürecik Radar Üssü’nün Malatya’dan ve Türkiye topraklarından kaldırılmasını istedik. Malatya’da bunun karşısında durduk. Muhalefetimiz her fırsatta buna karşı yerine getirdik

ifadelerine yer verdi.

“BU ŞİDDETİ KABULLENEMEYİZ”

Başkan Kiraz, İsrail’in zulmünün ilk olmadığını belirterek,

Aslında bu zulüm yıllardır Filistin topraklarında yaşanıyor. Amaç İsrail’in orada toprak sahibi olma düşüncesi olduğunu da biliyoruz. Ve Arife Günü başlayan ve Bayram’da da devam sivillere yönelik uygulanan bu şiddeti kabullenemeyiz. Bunu şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz. Ayrıca yapılan bu saldırılar karşısında hem Genel Merkezimiz ve il başkanlıkları olarak ‘zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır’ diyoruz. Şu anda karşıtlığımızı ifade etmiyoruz, haykırıyoruz ve sesimizi de yükseltiyoruz. Zulmün karşısında susmuyoruz. Dilsiz şeytanlık yapmıyoruz. Buradaki tavrımız gayet net. Bu konuda bütün siyasi partilerin de tavrının net olması gerekir. Bugün 19 Mayıs. Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu ülkenin bağımsızlık adımlarının atıldığı gün. Bugün İsrail ve Filistin arasında yaşananlar noktasında da çok büyük anlam ifade ediyor. Bu anlamda Filistin’in mutlaka bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşması noktasında bütün ülkelerin müdahil olması gerekiyor. İsrail’in yaptığı bu katliamların, şiddetin hesabını mutlaka ödemesi lazım. Bu karşı duruşumuzu sürdüreceğiz. Kürecik Radar Üssünün kaldırılması noktasındaki Cuma günü yapacağınız çağrınıza da olumlu cevap veriyoruz. Katılıp, destek vereceğiz

şeklinde konuştu.