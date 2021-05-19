Busabah Malatya Busabah Malatya
19 May 2021 - 18:41- Gündem G: 19 May 2021 - 18:42

“2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabilecek”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüteceği “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” kapsamına Malatya’nın da dahil edilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Çalık, Program kapsamında Malatya’da Tekstilkent projesinin hayata geçirilebileceğini ve kurulacak fabrikalarda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabileceğini kaydetti.
mask

Milletvekili Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, Malatya’daki proje ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde lansmanının yapılmasının planlandığı kamu desteği ile hayata geçirilecek ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’nın içerisinde Malatya ilinin de yer alması için Bakan Varank ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

“ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Program kapsamında Malatya’da Tekstilkent projesinin hayata geçirilebileceğini ve kurulacak fabrikalarda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabileceğini belirten Çalık,

Onaylanan projelere destek, Gençlik ve Spor Bakanlığı finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajanslarına kaynak aktarılarak gerçekleşecek. Biz de 1.OSB’de ve bazı ilçelerimizde yer alacak ve ilimiz için önemli bir yatırım olacak olan tekstilkent yatırımının desteklenmesi ile ilimizdeki işsizliğe önemli bir çözüm olacağını ve ayrıca ilimizdeki konfeksiyon yatırımcıları için önemli fırsatlar sunacağını düşünüyoruz

diye konuştu.

Çalık, ziyarette yeni tip corona virüs salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB tarafından verilecek kredi desteği, yapımı devam eden Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki yeni arıtma tesisi, Altay Kışlasına yapılacak Küçük Sanayi Sitesi ile iş dünyasının taleplerini de Bakan Varank ile görüştüğünü söyledi.

Öznur Çalık, Malatya’daki proje ve yatırımlara verdiği desteklerden dolayı Bakan Mustafa Varank’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri’ye ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ya teşekkür etti.

(Bülten)

# Öznur Çalık

19 May 2021 - 18:41 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kan stokları tamamen eridi mask
Kan stokları tamamen eridi
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
GURURLA, 102.YIL… mask
GURURLA, 102.YIL…
“Yapılan suçtur suç!” mask
“Yapılan suçtur suç!”
Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor mask
Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor
ELAZIĞ'DA ÇALDI,MALATYA'DA YAKALANDI! mask
ELAZIĞ'DA ÇALDI,MALATYA'DA YAKALANDI!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Cansız bedeniyle karşılaştılar! mask
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor! mask
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Ağbaba’dan büyük jest mask
Ağbaba’dan büyük jest
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

GALERİ

Malatya’da 19 Mayıs coşkusu mask
Malatya’da 19 Mayıs coşkusu
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür” mask
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür”
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi" mask
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi"
Battalgazi’deki göletler temizleniyor mask
Battalgazi’deki göletler temizleniyor
“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR” mask
“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR”
Caddeler doldu taştı! mask
Caddeler doldu taştı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL