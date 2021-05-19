“2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabilecek”

Milletvekili Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, Malatya’daki proje ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde lansmanının yapılmasının planlandığı kamu desteği ile hayata geçirilecek ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı’nın içerisinde Malatya ilinin de yer alması için Bakan Varank ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

“ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Program kapsamında Malatya’da Tekstilkent projesinin hayata geçirilebileceğini ve kurulacak fabrikalarda 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabileceğini belirten Çalık,

Onaylanan projelere destek, Gençlik ve Spor Bakanlığı finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajanslarına kaynak aktarılarak gerçekleşecek. Biz de 1.OSB’de ve bazı ilçelerimizde yer alacak ve ilimiz için önemli bir yatırım olacak olan tekstilkent yatırımının desteklenmesi ile ilimizdeki işsizliğe önemli bir çözüm olacağını ve ayrıca ilimizdeki konfeksiyon yatırımcıları için önemli fırsatlar sunacağını düşünüyoruz

diye konuştu.

Çalık, ziyarette yeni tip corona virüs salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB tarafından verilecek kredi desteği, yapımı devam eden Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki yeni arıtma tesisi, Altay Kışlasına yapılacak Küçük Sanayi Sitesi ile iş dünyasının taleplerini de Bakan Varank ile görüştüğünü söyledi.

Öznur Çalık, Malatya’daki proje ve yatırımlara verdiği desteklerden dolayı Bakan Mustafa Varank’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri’ye ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ya teşekkür etti.

(Bülten)