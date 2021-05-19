Futbol hayatını değiştirdi

2015 yılında Kadınlar Futbol 3.Lig ekibi Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nde futbola başlayan ve 3 yıl burada forma giyen Şeyma Yıldırım, 2019 yılında üniversiteyi kazandığı Sinop’a gidince Sinop Kuzey Yıldızıspor’a transfer oldu. Kadınlar Ligi’nde 24 maçta görev alan genç eldiven, pandemi dolayısıyla futboldan uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor. Futbol hayatını sürdürmek isteyen Şeyma Yıldırım, ileride ise iyi bir antrenör olmayı amaçlıyor.

Sinop Beden Eğitimi Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğrencisi olan Yıldırım,

Futbola bir ilgim yoktu. Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün eğitim gördüğüm okulda antrenmanları oluyordu. Arkadaşlarımda kulüpte forma giyiyordu ve bir gün ‘antrenmana bende gelebilir miyim?’ dedim. Antrenmana gittim. Hocamız, ‘Sende gelsene, bir yeteneğin’ var dedi. Bu şekilde başladı. Antrenmanlara gittim. İlk başlarda defans oyuncusu olarak görev yaptım, savunma ağırlıklı çalışıyordum. Sonra kendi isteğimle kaleciliğe yöneldim

ifadelerini kullandı.

“İÇİNE GİRDİKTEN SONRA FUTBOLUN BAĞIMLISI OLDUM”

Yıldırım, babasının iyi bir futbol izleyicisi olduğunu kaydederek,

Futbola sadece oradan bir aşinalığım vardı. Ama hiçbir şekilde ‘futbolcu olayım’ düşüncesi yoktu. İşin içerisine girdikten sonra futbolun bağımlısı oldum

diye konuştu.

Bütün kalecilerin penaltı kurtartışı yapmayı çok istediğini dile getiren Yıldırım,

Benimde en büyük hayalin penaltı kurtarmaktı. Okul takımı maçındaydık. Finale çıkma maçıydı. Maç içerisinde penaltı oldu, berabere kaldık yine penaltı atışı oldu. Ben, o maçta kurtardığım penaltılarla takımımı finale çıkarmıştım. Penaltı kurtarışı sonrası arkadaşlarımın kollarını açarak bana doğru koşmaları beni inanılmaz derecede etkilemişti. O anı asla unutamam

dedi.

“PENALTI ATIŞLARI SIRASINDA ‘HADİ BACIM YAPARSIN’ DİYE DESTEK VERDİLER”

Yıldırım, penaltı atışında kendisine asla bir köşe seçmediğini kaydederek,

Bazen seçmem gereken zamanlar oluyor ama seçmek istemiyorum. Topun ayaktan çıkış sekline göre nereye gideceğime karar veriyorum. Oyuncuya bakarsan seni yanıltabiliyor. Penaltı kurtardığım maçta defans oyuncumuz Buse, ilk penaltıda yanıma geldi ve bana ‘Sana inanıyorum, bu penaltıyı kurtaracaksın’ dedi. Maçın içerisinde penaltı oldu o an kendime ‘yapabilirsin’ dedim. İlk penaltıyı kurtardım. Tabii o penaltıyı kurtarmak kedime olan güvenimi de iyice yerine getirdi. Maç 1-1 bitti ve penaltılara gitti. Penaltı atışlarına gittik. Kale arkasındaki amcalar ve maçı izlemeye gelenler, ‘Hadi Bacım yaparsın’ diyorlardı. Kurtardığım penaltılarla takımımı finale taşıdım. Bunu kendime ve takımıma yaşattığım için çok mutlu oldum

diye konuştu.

“KALECİ HATA YAPARSA GOL OLUR”

Genç eldiven, kalecilerin maç içerisinde çok yalnız olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Kaleci birçok sorumlulukla sahada yalnız kalıyor. Takım 11 kişi ama sen çok geride kalıyorsun, bir başınasın ve aşırı derece bir sorumluluğun var. Aslında hep, ‘Kalecinin bir tahtası eksik’ derler, bence bir tahtası eksi ama 10 tahtası fazla. Çünkü kaledesin ve senin hata yapma gibi bir lüksün yok. Forvet hata yapabilir orta saha düzeltebilir, orta saha hata yapar defans o hatayı telafi edebilir ama kaleci hata yaparsa gol olur. Bu nedenle maçlarda kendimi yalnız hissettiğim anlar oluyor. Tabii bunun yanında çaresiz hissettiğim zamanlarda oldu. Rakip oyuncuyla bire bir kaldığımda çaresiz hissetmiştim. ‘Ya gol olursa’ düşüncesiyle açılıyorsunuz. Anlık karar vermeniz gereken zamanlar oluyor. Zamanla hatası yaparsanız kalenizde maalesef gol yiyorsunuz. Boy sorunumdan dolayı da zamanlamayı iyi ayarlamam gerekiyor.

“ÇOK MUTLUYUM”

Küçükken sorumsuz bir çocuk olduğunu dile getiren Yıldırım,

Futbola küçük yaşta başladım. Özellikle kaleci olmamdan dolayı söylüyorum; çok fazla sorumluluk üstlendim. Bu sorumluluklar, hayatımın her anına en iyi şekilde yansıdı. Futbola başladığımda bana yüklenen sorumlulukları tamamıyla hayatıma geçirdim. Kaleci olarak yüklendiğim sorumluluk, hayatımda da yaşadığım birçok sorunla tek başıma mücadele etmemi sağladı

diye konuştu.

Genç kaleci, ailesinin futbol oynama fikrine saygı duyduklarını ve kendisini desteklerini ifade ederek,

Karşı çıkan olmadı çünkü öyle bir aile yapım yok. Ben iyide olsa kötüde olsa, pişmanda olsam, sonucu ne olursa olsun fikirlerime ve kararlarıma saygı duyan bir aileye sahibim, bundan dolayı da çok mutluyum. Eskiden çim hokeyi oynuyordum ve başarılı bir takımımız vardı. Kendim içinde daha ileri atabileceğime inanıyordum. Hokeyde biraz çaba ve iyi bir çalışmayla milli formayı giymek diğer branşlara göre daha kolay. Ablam bana ‘sen futbola gitmek istiyordun bunu anlıyorum ama sanki çim hokeyi seni daha ileriye taşıyabilir’ dedi. Ben futbola yöneldim ve başta ablam olmak üzere ailem saygı duydu. Arkamda durdular. Ortaokuldayken voleybolda oynuyordum. O dönemde Spor Lisesi’ne gitmeyi kendime hedef olarak belirlemiştim. Spor Lisesi’ne girdikten sonra önünüz direkt BESYO’ya çıkıyor. Bende bunu çok istiyordum. Çünkü kendimi asla masa başında bir işte çalışırken hayal edemiyordum. BESYO bana en uygunuydu ve şuanda da çok mutluyum

dedi.

“SAÇLARIMI İKİ TOPUZ YAPMA UĞURUM VAR”

Maçlara çıkmadan önce saçlarını iki topuz yaptığını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

Okul takımındayken maçlara çıkarken bir uğurum vardı. Okul takımında saçlarımı iki topuz yapmazsam o maç benim için iyi geçmiyordu. Saçlarımı iki topuz yaparak çıktığımız maçları kazandık. Sürekli böyle olunca bu benim uğurum oldu. Birde siyah bir formam vardı, o formayla maça çıkmadığımda kendimi hiç rahat hissetmiyordum. Günlük hayatımda da makyaj yapmayı seviyorum. Her kadın bakımlı olmayı sever. Maça çıkmadan önce tabii ki de süsleniyordum, dış görünüşüme çok önem veriyordum. Tabii bunun yanında fiziksel ve mental olarak da maça kendimizi en iyi şekilde hazırlanıyoruz.

Amerika Kadın Milli Takımı kalecisi Hope Solo’yu çok sevdiğini kaydeden genç kaleci, “Kadının bir duruşu var. Bu beni çok etkiliyor. Yaptığı kurtartışlardan çok etkileniyorum

dedi.