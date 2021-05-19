Yeni Malatyaspor’dan 19 Mayıs paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği mücadelesi bugün 102 yaşına girdi. İşte bu yolculuk, Türk milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mili Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 102.yılı dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” paylaşımını yaptı.