19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı toplu olarak kutlanamadı ama vatandaşlar bayram coşkusunu evlerinin balkonlarını süsleyerek yaşattılar. Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. 17 günlük yaşanan tam kapanma sürecinde vatandaşlar alınan tedbirler kapsamında 17 günü evlerinde geçirdiler. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı önceki yıllar gibi sokaklarda coşkuyla, birlik, beraberlikle kutlanamasa bile bayram ruhu apartmanların balkonlarına yansıdı. Balkonlara asılan Türk bayrağı günün coşkusunu bir kere daha hissettirdi.
19 May 2021 - 17:28- Gündem Güncelleme: 19 May 2021 - 17:42
EVLERİN BALKONLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüs tedbirleri kapsamında toplu olarak kutlanamadı. Atatürk Anı Evi önünde bir tören düzenlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.