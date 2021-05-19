EVLERİN BALKONLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı toplu olarak kutlanamadı ama vatandaşlar bayram coşkusunu evlerinin balkonlarını süsleyerek yaşattılar. Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. 17 günlük yaşanan tam kapanma sürecinde vatandaşlar alınan tedbirler kapsamında 17 günü evlerinde geçirdiler. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı önceki yıllar gibi sokaklarda coşkuyla, birlik, beraberlikle kutlanamasa bile bayram ruhu apartmanların balkonlarına yansıdı. Balkonlara asılan Türk bayrağı günün coşkusunu bir kere daha hissettirdi.