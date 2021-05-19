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19 May 2021 - 17:34- Asayiş G: 19 May 2021 - 17:39

Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre kaza, Arapgir ilçesi Günyüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Adem G. İdaresindeki 44 T 1690 plakalı ticari taksi, Hüseyin B. İdaresindeki 44 AT 301 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, yaralanan ticari taksinin sürücüsü hava ambulansıyla Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
# malatya, hava, arapgir, jandarma, kaza

19 May 2021 - 17:34 Malatya- Asayiş

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