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19 May 2021 - 17:25- Gündem G: 19 May 2021 - 17:31

28 kişiye kural ihlali cezası

Malatya’da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 28 kişiye 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

FERDİ DURDU
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 20 bin 700, maske takma kuralına uymayan 5 kişiye ise 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 23, sosyal mesafeye uyma kuralına ilişkin ise 653 kişi denetlenirken, kurallara uymayan 28 kişiye 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

 

Ekipler, bin 571 işyeri ile 241 toplu ve ticari aracı denetlerken, 2 işyeri ile 4 araca işlem yapıldı.

 
# kural, para cezası, ihlal

19 May 2021 - 17:25 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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