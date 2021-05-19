Amaç, hayvansız mera ve yayla bırakmamak

Akın,

Bu projedeki asıl amacımız hayvansız yayla ve mera bırakmamaktır

dedi.

Her platformda meralarla ilgili sorunları dile getiren Malatya Tarım Platformu ve Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, dün Birlik Binası’nda bir basın açıklaması yaparak, Merah Islah Projesi hakkında önemli bilgiler verdi. Hayata geçecek olan projenin önemine değinen Başkan Akın, Türkiye’de et açığının kapanması için kırsalda üretimin artması noktasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin öneminin her geçen gün daha da arttığını söyledi.

“ÇALIŞMALAR BİR AN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Akın,

Yem girdi maliyeti düşük olan mera hayvancılığı olarak adlandırılan bu sektörün gelişmesi, hayvan sayısının artırılması noktasında mera ıslah çalışmaları her bölgede yapılması gerekmektedir. İnsan ve hayvan ihtiyaçlarının giderilmesi adına yapılacak çalışmaların bir an önce gerçekleştirilmesi, eksiklerin giderilmesi ile mümkün olacaktır. Uygulayacağımız Mera Islah Projemiz sayesinde ülkemizde ve ilimizde küçükbaş hayvancılığın daha çok gelişeceğini, buradaki eksiklikler olan yol, su, sulak, tuzlak, gölgelik gübreleme sondaj gibi çalışma olan temel ihtiyaçların giderilmesi, eksiklerin lokal olarak değil tümüyle her bölgede yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapmaktayız. Mera Islahı Projemiz kapsamında ilimizde küçükbaş hayvan sayısının geçmişte yaptığımız birçok projeye verilen desteklerden dolayı her yıl artış göstermiştir

ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Küçükbaş hayvancılığı destekleyen herkese teşekkürlerini ileten Başkan Akın şunları kaydetti:

Desteklenen bu projemiz sayesinde bir ay içerisinde mera ıslahı adına yapacağımız tüm çalışmalar hem hayvan sayısının artmasına hem de bu sektörün gelişmesine katkı sunacaktır. Bu çalışmalarımız yetiştirici, üretici ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Projemiz kırsalda birçok olumsuzluk ve eksikliklere rağmen sürekli üretim yapan küçük aile işletmelerimize can suyu olacaktır. Gerek küçükbaş hayvan sayısının arttırılması noktasında gerek kırsalın desteklenmesi adına sürekli bizleri destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye Genel Başkanımız Sayın Nihat Çelik’e, emeği geçen bürokrat ve siyasetçilerimize, Mera Islahı ile ilgili projemizde, elini taşın altına koyan hemşerimiz Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir’e, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Vekili Cengiz Budan’a, emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarımıza, Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada asıl amacımız hayvansız yayla ve mera bırakmamaktır. Eksiklik ve aksaklıklar giderilerek bu işin kabul görmesi, sürdürülebilirliğini sağlayarak kırsalda göçün önüne geçmek, küçük işletmelere destek olmak ve milli hasılaya katkı sunmaktır. Bu ve benzer projelerimiz tüm hızıyla devam edecek olup ıslah edilmedik yayla ve mera bırakmayacağız.