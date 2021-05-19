Busabah Malatya Busabah Malatya
19 May 2021 - 11:50- Gündem G: 19 May 2021 - 11:55

Evren, esnaflar için sicil affı istedi

Tam kapanmanın etkisiyle çıkmaza giren esnaflara kredi müjdesi veren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, kredi notu düşük olan esnafların krediden yararlanamadığını söyledi.
mask

17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanan paketle esnaf ve sanatkârlara toplamda 4.6 milyar tutarında hibe verileceğini dile getiren Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren, bu destekten dolayı Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümete teşekkür ettiğini kaydetti. Esnaflar için sicil affı da isten Başkan Evren, 

Bankalar şu salgın ortamında KKB notunu şu ortamda 100 bin liraya kadar biraz daha esneklik göstermesi ayrıca bir sicil affı uygulayarak esnaf ve sanatkârlarımızın daha kolay kredi kullandırmaları uygun olacaktır

dedi.

Tam kapanmanın etkisiyle çıkmaza giren esnaflara kredi müjdesi veren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, kredi notu düşük olan esnafların krediden yararlanamadığını söyledi.

Pandemiden dolayı yaklaşık 1 yıldan fazla işyerlerinin kapalı olduğunu anımsatan Başkan Evren, bazı meslek kollarının faaliyetlerinin 17 Mayıs itibari ile kısmi olarak normalleştirilmesinin esnafları mutlu ettiğini söyledi.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Normalleşmede sürecinde halen COVİD-19 Salgını ile mücadelenin devam ettiğini inşallah esnaf ve sanatkarlarımız, vatandaşlarımız kurallara tam riayet gösterirse süreli normalleştirmeyi tam normalleştirmeye çevirecektir” diyen Başkan Evren,

24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde yaşanan 6,8’lik deprem, arkasından pandemi olunca ekonomik yönden en fazla etkilenen kesim esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. Bu salgın yüzünden işyerleri kapalı tutulan ya da iş hacmi daralan esnaflarımız normalleştirmeden sonra hızlı bir şekilde toparlanmak piyasayı canlandırmak ve işyerlerini ayakta tutmak için faizsiz ve hazine destekli krediler alabilmek için bizlere başvurup kredilerini kullanmışlardır. Nihayetinde esnafımızın bu isteklerine hükümetimiz 17 Mayıs 2021 tarihinde açıkladığı paketle esnaf ve sanatkârlarımıza toplamda 4.6 milyar tutarında hibe verecektir. Bu paketlerden dolayı esnaflarımız adına Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

“KREDİ NOTU DÜŞÜK GÖRÜNMEKTE”

Esnaf ve sanatkarların pandeminin bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Başkan Evren, şunları kaydetti:

Şu salgın döneminde işyerleri kapalı olan ekonomik yönden etkilenen esnaf ve sanatkârlarımız önünü görebilmesi, piyasa kırgınlığının giderilmesi, ekonomisinin canlandırılması, iş hacmini ve ticaretini geliştirebilmesi, uygun kredilerde faydalanabilmesi, çek-senet-kredi kartlarını ödeyebilmesi için hükümetimizin bazı muafiyetler daha getirmesi uygun olacaktır. Bankalar da elini taşın altına koymalı. Esnaflarımızın bu zor döneminde yanlarında olması hem ülkemiz için hem ekonomimiz açısından faydalı olacaktır. Ancak kredilere başvuran esnaflarımızın kredi talepleri bankalar tarafından yapılan sicil sorgulamasında, yüzde 30’a yüzde 40’a yakını geçmişte yaşamış olduğu ödeme güçlüğünden dolayı kredi notu düşük görünmektedir. Kredinin notunun düşük görünmesinden dolayı da bankalarca esnaf ve sanatkârlarımıza kredi verilmesi uygun görülmemekte. Bankalar şu salgın ortamında KKB notunu şu ortamda 100 bin liraya kadar biraz daha esneklik göstermesi ayrıca bir sicil affı uygulayarak esnaf ve sanatkârlarımızın daha kolay kredi kullandırmaları uygun olacaktır. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi iken bir de bu pandemi illetinin bir an önce sanayicimiz, esnaf ve sanatkârlarımızı bitmesini istiyor. Çünkü bilim ve teknoloji ile imalat yaparak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam etmek istiyorlar.

(Haber Merkezi)

# ali evren, kredi, esnaf

19 May 2021 - 11:50 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
ELAZIĞ'DA ÇALDI,MALATYA'DA YAKALANDI! mask
ELAZIĞ'DA ÇALDI,MALATYA'DA YAKALANDI!
MÜHÜR KUMARA ENGEL OLMADI! mask
MÜHÜR KUMARA ENGEL OLMADI!
Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor mask
Dev çınar ahşap kapı ile korunuyor
Kayısıda kabuklu bit tehlikesi mask
Kayısıda kabuklu bit tehlikesi
“Sırası gelen mutlaka aşını olsun!” mask
“Sırası gelen mutlaka aşını olsun!”
Gürkan, esnafların en büyük talebini açıkladı mask
Gürkan, esnafların en büyük talebini açıkladı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Cansız bedeniyle karşılaştılar! mask
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor! mask
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Ağbaba’dan büyük jest mask
Ağbaba’dan büyük jest
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!
YMS, İstanbul trafiğini kapattı! mask
YMS, İstanbul trafiğini kapattı!

GALERİ

"Bir nebze de olsa içimize su serpildi" mask
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi"
Battalgazi’deki göletler temizleniyor mask
Battalgazi’deki göletler temizleniyor
“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR” mask
“CHP HİÇBİR ZAMAN HALKÇI OLMAMIŞTIR”
Caddeler doldu taştı! mask
Caddeler doldu taştı!
Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı mask
Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL