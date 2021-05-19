Evren, esnaflar için sicil affı istedi

17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanan paketle esnaf ve sanatkârlara toplamda 4.6 milyar tutarında hibe verileceğini dile getiren Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren, bu destekten dolayı Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümete teşekkür ettiğini kaydetti. Esnaflar için sicil affı da isten Başkan Evren,

Bankalar şu salgın ortamında KKB notunu şu ortamda 100 bin liraya kadar biraz daha esneklik göstermesi ayrıca bir sicil affı uygulayarak esnaf ve sanatkârlarımızın daha kolay kredi kullandırmaları uygun olacaktır

dedi.

Tam kapanmanın etkisiyle çıkmaza giren esnaflara kredi müjdesi veren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, kredi notu düşük olan esnafların krediden yararlanamadığını söyledi.

Pandemiden dolayı yaklaşık 1 yıldan fazla işyerlerinin kapalı olduğunu anımsatan Başkan Evren, bazı meslek kollarının faaliyetlerinin 17 Mayıs itibari ile kısmi olarak normalleştirilmesinin esnafları mutlu ettiğini söyledi.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Normalleşmede sürecinde halen COVİD-19 Salgını ile mücadelenin devam ettiğini inşallah esnaf ve sanatkarlarımız, vatandaşlarımız kurallara tam riayet gösterirse süreli normalleştirmeyi tam normalleştirmeye çevirecektir” diyen Başkan Evren,

24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde yaşanan 6,8’lik deprem, arkasından pandemi olunca ekonomik yönden en fazla etkilenen kesim esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. Bu salgın yüzünden işyerleri kapalı tutulan ya da iş hacmi daralan esnaflarımız normalleştirmeden sonra hızlı bir şekilde toparlanmak piyasayı canlandırmak ve işyerlerini ayakta tutmak için faizsiz ve hazine destekli krediler alabilmek için bizlere başvurup kredilerini kullanmışlardır. Nihayetinde esnafımızın bu isteklerine hükümetimiz 17 Mayıs 2021 tarihinde açıkladığı paketle esnaf ve sanatkârlarımıza toplamda 4.6 milyar tutarında hibe verecektir. Bu paketlerden dolayı esnaflarımız adına Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

“KREDİ NOTU DÜŞÜK GÖRÜNMEKTE”

Esnaf ve sanatkarların pandeminin bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Başkan Evren, şunları kaydetti:

Şu salgın döneminde işyerleri kapalı olan ekonomik yönden etkilenen esnaf ve sanatkârlarımız önünü görebilmesi, piyasa kırgınlığının giderilmesi, ekonomisinin canlandırılması, iş hacmini ve ticaretini geliştirebilmesi, uygun kredilerde faydalanabilmesi, çek-senet-kredi kartlarını ödeyebilmesi için hükümetimizin bazı muafiyetler daha getirmesi uygun olacaktır. Bankalar da elini taşın altına koymalı. Esnaflarımızın bu zor döneminde yanlarında olması hem ülkemiz için hem ekonomimiz açısından faydalı olacaktır. Ancak kredilere başvuran esnaflarımızın kredi talepleri bankalar tarafından yapılan sicil sorgulamasında, yüzde 30’a yüzde 40’a yakını geçmişte yaşamış olduğu ödeme güçlüğünden dolayı kredi notu düşük görünmektedir. Kredinin notunun düşük görünmesinden dolayı da bankalarca esnaf ve sanatkârlarımıza kredi verilmesi uygun görülmemekte. Bankalar şu salgın ortamında KKB notunu şu ortamda 100 bin liraya kadar biraz daha esneklik göstermesi ayrıca bir sicil affı uygulayarak esnaf ve sanatkârlarımızın daha kolay kredi kullandırmaları uygun olacaktır. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi iken bir de bu pandemi illetinin bir an önce sanayicimiz, esnaf ve sanatkârlarımızı bitmesini istiyor. Çünkü bilim ve teknoloji ile imalat yaparak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam etmek istiyorlar.

(Haber Merkezi)