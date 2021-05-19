AŞI RANDEVULARI ONLARA DA AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada :

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.

Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...

diyerek müjdeyi açıkladı.

Bu haber sonrası yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusu ise merak konusu oldu.