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19 May 2021 - 11:22- Gündem G: 19 May 2021 - 11:38

AŞI RANDEVULARI ONLARA DA AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını söyledi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada :

Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.
Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı.
Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla...

diyerek müjdeyi açıkladı.
Bu haber sonrası yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı sorusu ise merak konusu oldu.
# ziya selçuk, aşı, Öğretmenler, milli eğitim

19 May 2021 - 11:22 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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