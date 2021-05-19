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19 May 2021 - 11:17- Gündem G: 19 May 2021 - 11:20

FENDOĞLU'NDAN ÇİFTÇİLERE DESTEK TALEBİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada zirai don nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için desteklenmeini istedi.
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MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, zirai dona maruz kalan çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Fendoğlu, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Malatya’da zirai don yaşandığını ve bu zirai don nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için Tarım bakanlığından destek talep etti.
Fendoğlu, özellikle kayısı, ceviz, elma ağaçları ve üzüm bağlarında zirai don meydana geldiğini ifade ederek, Hekimhan, Kuluncak, Darende İlçeleri ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinin bazı kısımlarının bu dondan etkilendiğini belirtti.
MHP Milletvekili Fendoğlu konuşmasında,

9 Mayıs gecesi ile 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Malatya’da 1000 ve üzeri rakımda bulunan tarım arazileri ve bahçelerimizde özellikle kayısı, ceviz, elma ağaçları ve üzüm bağlarında zirai don meydana gelmiştir.
Hekimhan, Kuluncak, Darende İlçelerimiz İle Akçadağ Ve Doğanşehir ilçelerimizin bazı kısımları bu dondan etkilenmiştir.
İl tarım müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri sahada mahalle bazlı hasar tespit çalışması başlatmış durumdadır.
İl ve ilçe tarım müdürlüklerimiz ile ziraat odalarımızın yapacağı çalışmalar sonrasında devletimiz ve tarım bakanlığımızdan çiftçilerimizin zirai dondan yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için gerekli desteğin sağlanmasını çiftçilerimiz adına tarım bakanımızdan talep ediyoruz

ifadelerini kullandı.

(İHA)

# mhp, mehmet fendoğlu, don olayı

19 May 2021 - 11:17 Malatya- Gündem

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