Yeşilyurt Belediyespor, İzmir'de tur için sahaya çıkacak

3. Lig Play-Off yarı final ikinci müsabakasında bu gün saat 20.30’da1928 Bucaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşacak. Müsabaka bu gün saat 20.30’da Yeni Buca Stadında oynanacak. Maçı, Murat Erdoğan yönetecek. İlk maç 1928 Bucaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona ermişti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un turu geçebilmek için 2 farklı galibiyete veya gol yemeden galip gelmeye ihtiyacı var.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.