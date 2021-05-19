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19 May 2021 - 11:11- Spor G: 19 May 2021 - 11:14

Yeşilyurt Belediyespor, İzmir'de tur için sahaya çıkacak

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig Play-Off yarı final ikinci müsabakasında bu gün saat 20.30’da deplasmanda 1928 Bucaspor’la karşılaşacak.
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3. Lig Play-Off yarı final ikinci müsabakasında bu gün saat 20.30’da1928 Bucaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşacak. Müsabaka bu gün saat 20.30’da Yeni Buca Stadında oynanacak. Maçı, Murat Erdoğan yönetecek. İlk maç 1928 Bucaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona ermişti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un turu geçebilmek için 2 farklı galibiyete veya gol yemeden galip gelmeye ihtiyacı var.

(İHA)
# yeşilyurt belediyespor

19 May 2021 - 11:11 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

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