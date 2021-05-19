“Bizi kapatmasınlar, bir şey istemiyoruz”

Herhangi bir makamdan destek görmediklerini savunan Başkan Toptaş,

Bizi kapatmasınlar biz zaten bir şey istemiyoruz. Hiçbir kurumdan hiçbir beklentimiz yok. Biz kendi işimizin başında duralım, işimize bakalım bu bize yeter

dedi.

Tam kapanmadan sonra kademeli normalleşmeyle birlikte tekrar hizmet yapmaya başlayan esnaf gruplarından berber ve kuaförler ilk günün yoğunluğuyla bir nebze olsun rahatlamış görünüyorlar. Ancak hem geçen yıl hem de bu yılki kapanmayla birlikte telafisi güç zararla karşı karşı kaldıklarını dile getiren berber ve kuaförler bu anlamda hükümetten destek bekliyorlar ve bir daha iş yerlerinin kapatılmasını istemiyorlar. Bir daha kapanma olursa birçok esnafın iş yerlerini tamamen kapatacağını BUSABAH gazetesine değerlendirme yapan Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Koronavirüs nedeniyle iş yerlerinin yaklaşık 55 gün kapalı kaldığını hatırlatan Başkan Toptaş, bu süreçte yaşadıkları sıkıntıları herkesin çok iyi bildiğini söyledi.

“HERHANGİ BİR DESTEK GÖRMEDİK”

Tekrar 17-18 günlük tam kapanma süreci yaşadık

diyen Başkan Toptaş, şunları kaydetti:

Bu süreçte gerçekten esnaflarımız geçen yıl nasıl mağdur olduysa bu yıl da yine aynı şekilde mağdur oldular. Yetkili makamlardan herhangi bir destek görmedik. Nedense esnaflarımız bu 2 kapanma sürecinde yalnız bırakıldılar. Devletimizin çıkarttığı bu karara saygı duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da işimizin başına geçtik. Hijyen kurallarına uyuyoruz. 1 Haziran’dan sonra inşallah bu virüs belasından kurtuluruz ve bir daha da böyle bir kapanma süreci olmaz. Çünkü artık meslektaşlarımız kapanma noktasına geldiler. Bütün esnaflarımız neredeyse bitme noktasındalar. Daha önce yüzde 75 ciro kaybına uğramıştık, bu kapanmayla birlikte ise tamamen bitme noktasına geldik. Bu kapanma süreci bizi tamamen bitirdi. Keşke de kapanmasaydık, çünkü biz gerekli önlemleri almıştık. Biz çalışırken gerekli olan tüm kurallara uyuyorduk. Biz tam kapanmayı beklemiyorduk.

“İŞİMİZE BAKALIM BU BİZE YETER”

Beklentilerini de açıklayan Başkan Toptaş,

En azından devletimizden SKK ve Bağ-Kur primlerini karşılamasını istiyoruz. Belediyelerin belli bir süre içerisinde su ücretleri konusunda bizlere yardımcı olmasını ve almamasını, elektrik yine aynı. Biz bütün giderleri ödüyoruz ama bir gelirimiz yok. Bizi kapatmasınlar biz zaten bir şey istemiyoruz. Hiçbir kurumdan hiçbir beklentimiz yok. Biz kendi işimizin başında duralım, işimize bakalım bu bize yeter

dedi.

“ESNAFIMIZ BİTME NOKTASINA GELDİ”

Tekrar bir kapanma korkularının bulunmadığını belirten Toptaş,

Bende tekrar bir kapanma korkusu yok. 1 Haziran’dan sonra biz kesinlikle bir kapanma beklemiyoruz. Sezon açıldığında berber ve kuaförlerin işinde bir patlama olacak. Bu süreci ilk günde gördük. Çok güzel bir yoğunluk oldu. Bu süreç içerisinde herkes tekrar kurallara uyarak çalışmalarına devam ediyorlar. biz bir an önce aşı olmak istiyoruz. Aşılamamız erken takvime çekilirse müşterilerimize daha sağlıklı hizmet veririz. Devletimizden hem aşılama konusunda hem de destekle ilgili destek bekliyoruz. Çünkü esnafımız bitme noktasına geldi ve gerçekten zor durumdalar. Kiramızı bile ödeyemiyoruz ve iş yeri sahipleri bizden kira istiyor. Bunları ödüyoruz, Bağ-Kur primlerimizi, SSK’larımızı yatırıyoruz ama devletimiz bize mutlaka destek olması gerekiyor. Özellikle belediyelerimiz bu süreç içerisinde su faturalarını, ilan-reklam vergilerini almamalarını istiyoruz. Ama biz bunu ne zaman dile getirsek hiçbir muhatap bulamıyoruz

şeklinde konuştu.