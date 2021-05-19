Kan stokları tamamen eridi

Hem tam kapanma hem de Ramazan Bayramı nedeniyle kan stoklarının eridiğini ve kırmızı alarm durumuna geldiğine dikkat çeken Türk Kızılayı Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu, sıkıntının halen devam ettiğini kaydetti. Acil bir kan ihtiyacı olsa kan ihtiyacını karşılamakta zorlanacaklarını ifade eden Soylu, başta yetkililer olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlar ve STK’lara çağrıda bulunarak,

Erittiğimiz kan miktarı kadar stoklarımıza yeniden kan koymamız gerekiyor. Belediye başkanlarımız, kaymakamlıklarımız, kurum müdürlerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bugün itibariyle herkes kendi çapında bir kampanya başlatırlarsa 15 gün içerisinde bu sıkıntıyı aşarız

dedi.

Ramazan ayı ve tam kapanmayla birlikte kan stoklarında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Neredeyse tamamen boşalan ve kırmızı alarm durumuna gelen kan stoklarının bir an önce eski seviyesine gelmesi için hem vatandaşlara hem de yetkili ve STK’lara çağrıda bulunan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kan konusunda Ramazan ayında ciddi manada sıkıntıya düştüğünü hatırlatan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu, yaptıkları çağrılar ve evde aldıkları kan bağışlarıyla zor durumda kalmamak adına bir çalışma yaptıklarını söyledi.

“BURADA YİNE EN BÜYÜK AKTÖR BASINIMIZ”

Kan stoklarının ciddi manada eridiğine dikkat çeken Soylu,

17 günlük tam kapanmada insanlar tamamen dışarıya çıkmayınca daha çok kan problemi yaşadık. Kan sıkıntımız halen devam ediyor. Bugün itibariyle inşallah kan bağışı alma konusunda kısa sürede toparlanırız diye düşünüyoruz. Tabii ki, burada yine en büyük aktör basınımız. Basınımızın bu konuda duyarlılığını biliyoruz. Yapılan haberlerle insanlarımızı, kamu kuruluşlarımızı, vatandaşlarımızı tekrar kan bağışı noktalarına davet ederler. Yani bu konuda çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Gerçekten kan stoklarımız ciddi manada eridi. Stoklarımızda kan yok! Kırımızı alarmdayız. Kanla ilgili ciddi bir sıkıntı olsa, acil bir kan ihtiyacı olsa kan ihtiyacını karşılamakta zorlanacağız

ifadelerine yer verdi.

“HASTALARIMIZI MAĞDUR ETMEDİK”

Kan bağışı konusunda çağrıda bulunan Soylu, şunları kaydetti:

Geçen yıl Ramazan ayında da böyle bir sıkıntı yaşamıştık. Ramazan ayından sonra hemen toparladık. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızda, özellikle çalıştıkları noktalarda, kurumların çalıştığı yerlerde kan kampanyalarına devam ettirmeleri gerekiyor. Buna ilçeler de dâhil. 3 ayda bir kan kampanyalarına devam ettirirsek kan konusunda sıkıntı yaşamayız, kısa sürede kendimizi toparlarız diye düşünüyoruz. Ayrıca sürekli kan bağışçılarımız var. İnşallah onlarda kısıtlamaların kalkmasıyla gelirler ve kan bağışında bulunurlar. Hiçbir hastamızda şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Hastalarımızı mağdur etmedik. Ama bizim kan konusunda daima hazır olmamız gerekiyor. Her türlü tedbir için stoklarımızda kanın bulunması lazım. Erittiğimiz kan miktarı kadar stoklarımıza yeniden kan koymamız gerekiyor. Valiliğimiz bu konuda gereğini yapıyor. Belediye başkanlarımız, kaymakamlıklarımız, kurum müdürlerimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız bugün itibariyle herkes kendi çapında bir kampanya başlatırlarsa 15 gün içerisinde bu sıkıntıyı aşarız diye düşünüyorum.