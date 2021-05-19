BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

“BELEDİYENİN İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ HER ŞEYİMİZ NET”

Yeşilyurt Belediyesi Meclis toplantısında gündeme gelen konular arasında Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Millet Kıraathanesi’ne alınan kitapların, bir kitap evinden alınması, Yeşilyurt Gedik Mahallesi’ne yapılan 110 adet villanın kimlere tahsis edildiği ve Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyesi arasındaki billboard konusu yer aldı. Bu konular hakkında Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a birçok soru soruldu. Çınar soruları yanıtsız bırakmayarak,

Belediyenin işleyişiyle ilgili her şeyimiz net, belirli kurallara ve kaidelere tabi. O kanunlar çerçevesinde de idare ediyoruz. Çok da iyi idare ediyoruz

dedi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı geçtiğimiz gün Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri dışında CHP Meclis Üyeleri adına Grup sözcüsü Günnur Tabel, hazırladığı soru yönergelerini Belediye Başkanı Çınar’a yöneltti.

MİLLET KIRAATHANESİNE ALINAN KİTAPLAR

Yeşilyurt Meclis gündeminde Başkan Çınar’a sorulan sorular arasında belediye başkanının yakın akrabalarıyla ilgili iş yaptığı iddiası da yer aldı. Bu durumun yasal olmadığını dile getiren Günnur Tabel, Başkan Çınar’a şu soruları sordu:

“Bir belediye başkanının, belediye meclis üyelerinin veya birinci dereceden yakınlarının, bağlı bulundukları belediyeyi ilgilendiren herhangi bir ihaleye katılmaları etik olmadığı gibi yasal da değildir.

1.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Millet Kıraathanesi için doğrudan temin yoluyla bazı firmalardan kitaplar aldığı doğru mudur?

2.Bu firmalardan bir tanesi Nida Kitabevi midir?

3.Nida Kitabevinin sahibi ile başkanın akrabalık ilişkisi nedir?

4.Bu firmadan başka zamanlarda da benzer şekilde alımlar yapılmış mıdır?”

4 sorudan oluşan yönergeden sonra Tabel, geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi arasında yaşanan billboard tartışmalarına değinerek, 2 soru daha sordu. CHP’li Tabel’in Mehmet Çınar’a sorduğu sorular şu şekildeydi:

BİLLBOARDLAR

Bilindiği üzere daha önceden Malatya Büyükşehir Belediyesi ukdesinde olan billboardlar Yeşilyurt Belediyesi tarafından kiraya verilmişti. Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gereken billboardlar, benzer şekilde yeniden Yeşilyurt Belediyesince vatandaşlara kiralanmıştı. Sonuçta Büyükşehire devredilmesi gerektiği halde yeniden kiraya verilen bu billboardlardaki reklamların kaldırılması gerekmişti.

1.Bu şekilde Yeşilyurt Belediyesinin yetkisinde olma an kiralanıp, iptal edilen billboardların sayısı kaçtır?

2.Bu olaydan mağdur olan vatandaşların geri ödemeleri yapılmış mıdır?”

“HER ŞEYİMİZ NET”

Günnur Tabel’in yönelttiği soru önergelerine cevaben Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Belediye içerisindeki iş ve işleyişlerle ilgili bizim gayri resmi kurallara, kaidelere, kanunlara uymayan herhangi bir uygulamamızın olması düşünülemez. Sizde çok iyi biliyorsunuz ki encümeninden ihalesine, meclisimize kadar her şeyimiz canlı olarak yayınlanıyor ve toplumumuzun karşısına da açık ve şeffaf bir şekilde çıkıyoruz. Bunu da sürekli halkımızla da paylaşıyoruz. Onun dışında belediyenin işleyişiyle ilgili her şeyimiz net, belirli kurallara ve kaidelere tabi. O kanunlar çerçevesinde de idare ediyoruz. Çok da iyi idare ediyoruz. Seçimde taahhütte bulunduğumuz projelerinde bir kısmını tamamladık. Geriye kalanlarla ilgilide zaten çalışmalarımızı devam ettiriyoruz

ifadelerini kullandı.

YEŞİLYURT GEDİK MAHALLESİ’NE YAPILAN VİLLALAR

Gündemde yerini koruyan bir diğer soru yönergesi ise Gedik Mahallesi’ne yapılan 110 adet villa ile ilgiliydi. Günnur Tabel, yapılan villaların tahsisi konusunda Belediye Başkanı Çınar’a 4 soru daha sordu. Tabel,

Sosyal belediyecilik anlayışında lüks konut yapımı söz konusu olamaz, ancak ve ancak vatandaşın kullanımı ve ihtiyacı olan sosyal konutlar yapılabilir. Bilindiği üzere Yeşilyurt Belediyesi Malatya Gedik Mahallesinde 110 adet villa ve buna ek destek yaptılar, alt yapı ve çevre düzenlemesi yapmaya karar vermiştir. Bu işin ihalesini alan şirket batınca da inşaat Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılmaya devam edilmiştir.

1.Bu konutlar hangi kriterlere göre kimlere tahsis edilmiştir, bu isimleri açıklar mısınız?

Bu konutlar kaça mal edilmiştir? Her bir konutun satış fiyatı ne kadardır? Belediyenin burada bir kaybı söz konusu mudur? İnşaat sürecinde hakedişleri imzalamayan mühendisler işten çıkarılmış mıdır ve kaç kişidir?

dedi.

Soruların ardından Çınar ve Tabel arasında geçen diyalog ise şu şekildeydi:

Mehmet Çınar,

Konutlar kimseye tahsis edilmedi. Bizden önceki yönetimle ihale edilen bir ihale biz de o ihalenin devamını getiriyoruz

Tabel,

Siz o zaman başkan yardımcısıydınız, ben yine meclis üyesiydim. O zaman ki başkana da sordum, hangi kriterlere göre vereceksiniz dedim. Dedi ki kura ile verilecek ama kura yapılmadı. Buralar belli insanlara verildi. Ve şimdi oraları 300-600 bin arasında sattınız. Şimdi onlar 2-2,5 milyon üzerinde satılıyor. Belediye bunu kaça mal etti, kaç lira zarar etti? Bunları öğrenmek istiyorum.

Belediye Başkanı Çınar,

Belediyemizin şirketi, kanunen denetleniyor. Herhangi bir zararı da söz konusu değil.

Günnur Tabel,

Olur mu, 300-600 bin olan yer, şimdi onlar 2-2,5 milyon ve müteahhitte battı, gitti.

Başkan Çınar,

Vatandaş, altınını dövizini, parasını bozdurup yatırım yapmışsa biz vatandaşın parası niye değer kazandığını ve kaybettiğini sorgulayamayız.

Meclis Üyesi Tabel,

Buraları hangi bürokratlara, hangi milletvekillerine verdiniz? Onları öğrenmek istiyorum.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Ticari olarak şirketin kendi içinde standartları vardır. O standartlar çerçevesinde o kurallara uyanlara verildi.

CHP Grup Sözcüsü Tabel,

Onların isimlerini öğrenelim.

Mehmet Çınar,

Bir şirketin ticari sırları ile ilgili bilgi vermek durumunda değilim. Kim almışsa orada kayıtları vardır.