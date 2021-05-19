GURURLA, 102.YIL…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 102.yılı. Türk milleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içindeyken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak ‘Kurtuluş’ yolunu açtı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği mücadelesi bugün 102 yaşına girdi.

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan birisi Atatürk’ün Samsun’a ayak basması olmuştur.

Bandırma Vapuru, 102 yıl önce bir ulusun kaderini taşıdı…

Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun, işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenli bir kapı olması nedeniyle stratejik bakımdan büyük öneme sahipti.

İngilizler, 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askeri birlik çıkartı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikâyetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü. Atatürk, uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu, bu bulunmaz bir fırsattı.

Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında; III. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (General Bele), Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (General DIRIK), Müfettişlik Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan Yardımcısı Kurbay Yarbay Mehmet Ârif Bey (AYICI) ,Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey(GEREDE),Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey(SAYDAM),Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas(GÜRER), Kurmay Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY),Kurmay Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV),Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI), İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah(KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS),Şifre Kâtibi Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV) eşlik etti.

Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü Bandırma vapuru ile Galata rıhtımından ayrıldı. Bandırma Vapuru, 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü İnebolu’ya vardı. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü yolculuğun sonuna gelindi ve Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla merkez iskelesine çıktılar.

Atatürk, Havza'da Milli Mücadele'yi örgütlemek için uygun ortamı bulmuştur ve ilk Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, Havza'da kurulur. Havza Genelgesi, Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra ilk resmi tepkisi olması dolayısıyla tarihte büyük öneme sahiptir. Atatürk, bu genelgeyle halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını amaçlamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı; Amasya, Erzurum ve Sivas'a kadar uzanan milli mücadele milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, Anadolu'ya yayılmış ve milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmıştır.

İşte bu yolculuk, Türk milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mili Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti.

Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır:

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk, Milli Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de ‘gençlik’ kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır” demiştir.