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18 May 2021 - 22:11- Kültür & Sanat G: 18 May 2021 - 22:17

Z kütüphane yaptırılacak!

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Z Kütüphane kurulum işi yaptıracak.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. " bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# ile, için, basın, ilan.gov.tr, açık ihale usulü

18 May 2021 - 22:11 Malatya- Kültür & Sanat

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