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18 May 2021 - 22:00- Gündem G: 18 May 2021 - 22:09

Kaymakam alımı yapılacak!

T.C. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı yayınladı. İlan göre 110 kaymakam alımı yapılacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam adayı alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, basın, ilan.gov.tr, İçişleri bakanlığı

18 May 2021 - 22:00 Malatya- Gündem

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