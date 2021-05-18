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18 May 2021 - 21:49- Eğitim G: 18 May 2021 - 21:56

İnönü Üniversitesi personel alıyor!

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre İnönü Üniversitesi çok sayıda personel alımı yapacak. İlanda, "28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar   ile  ek  ve  değişikliklerine  tabi  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  sözleşmeli  personel  istihdam  edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# ile, için, basın, ilan.gov.tr, çok

18 May 2021 - 21:49 Malatya- Eğitim

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