İnönü Üniversitesi personel alıyor!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre İnönü Üniversitesi çok sayıda personel alımı yapacak. İlanda, "28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir." bilgileri yer aldı.

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