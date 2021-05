“Yapılan suçtur suç!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla Almanya’ya giden ancak geri dönmeyen 43 kişiyle ilgili, “Yeşilyurt belediyesini yönetenler utanma duygusunu kaybetmişler. İnsan kaçakçılığı dünyanın her yerinde suçtur. CHP belediyesi olsa kayyum atanmış, belediye başkanı görevden alınmıştı” dedi.

BUSABAH TV yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekilli Veli Ağbaba gündemi değerlendirdi. Ağbaba, sorularımızı birbirinden çarpıcı açıklamalarla yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamasında esnaftan helallik istedi ve sonrasında da bir takım hibeden bahsetti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Esnafın halini özetlemek gerekirse tek kelimeyle bitti, yok oldu. Pandemi biterse kaç esnaf ayakta kalmış göreceğiz. 128 binin üzerinde esnaf kepenk kapatmış durumda. Bunlar sadece esnaf sicil gazetesine kaydı düşenler. Birde düşmeyenler var?

Esnafın bu yok oluşunun karşısında ana muhalefet partisi olarak bir çalışmanız var mı?

Bu konuda sürekli, esnafın halini gündeme alarak hükümetten çalışma yapılması yönünde baskı oluşturuyoruz. Esnafa Bakanlığı’nın kurulmasını talep ediyoruz. Esnaflar için sicil affının gelmesini istiyoruz.

Malatya’da geçen haftalarda zirai don olayları yaşandı. Akçadağ, Darende, Hekimhan gibi ilçelerimiz etkilendi sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

9 ve 10 Mayıs akşamı bir don olayı yaşandı. Don tehlikesi genelde 23 Nisana kadar yaşanır sonrasında insanlar rahatlardı. Yüksek köylerde inanılmaz bir afet yaşanmış. Gözünüzle görmeden bunun ne anlama geldiğini bilemezsiniz. Elimize aldığımız ceviz yaprağı toz oluyor. Kayısı Bademi çağla lastik haline dönmüş içi simsiyah olmuş büyük bir afet var Hekimhan’da ceviz kalmamış. Kayısı kalmamış hatta yemeye ürün kalmamış meyve kalmamış. Bir de Arguvan ve Hekimhan’ın belirli kesimlerinde kuraklıktan dolayı bir afet var bu afete devletin sahip çıkması lazım. Keşke AKP milletvekilleri yerinde gidip görseler. Keşke Cumhurbaşkanına havale etmeseler. Malatya’nın sorununu sadece Veli Ağbaba’nın sorunuymuş gibi görüyorlar herhalde nasıl olsa Veli Ağbaba var, Kayısıyı da Veli Ağbaba gündeme getiriyor, trafiğini de gündeme getiriyor, insan kaçakçılığını da gündeme getiriyor. Maalesef bizim dışımızda çalışan siyasetçi, bu konuları gündeme getirende yok. AK Parti milletvekillerine çağrı yapıyorum ‘Sizler o insanların oyları ile milletvekili oldunuz gidin o insanların yaşamış olduğu durumu gözlerinizle görün’ ben onu gündeme getirdim. Tekrar Mecliste gündeme getireceğimizi de söylemek isterim.

Yeşilyurt’ta geçtiğimiz günlerde insan kaçakçılığı olayı yaşandı ilk başta 45 kişi ilerleyen süreçlerde ise yine CHP’nin açıklamalarıyla ikinci bir grubun 5 kişilik bir grubun olduğu ortaya çıktı bununla ilgili neler söylemek istersiniz bu 43 kişinin akıbeti ne oldu? Dünkü meclis toplantısında da bu konu İnönü ve CHP’nin tarihi ile bağdaştırıldı bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Yeşilyurt belediyesini yönetenler utanma duygusunu kaybetmişler. Diyorlar ki “CHP bu olayı neden gündeme getiriyor? Yeşilyurt’un ismini kirletiyorlar” E be utanmazlar, e be Allahtan korkmaz kuldan utanmazlar Malatya Yeşilyurt belediyesinin ismini veya Yeşilyurt’un ismini ben mi kötüye çıkarttım? Kardeşim siz kötüye çıkarttınız. Almış olduğunuz paralarla insan kaçakçılığı yaptınız. Bu insan kaçakçılığı dünyanın her yerinde suçtur. Hala o koltukta o belediye başkanı oturuyorsa buda Türkiye’nin ayıbıdır. Bakın Malatya ne ile gündeme geliyor? İnsan kaçakçılığıyla… Bu insan kaçakçılığı ile Malatya’nın onurunu düşürenler, Malatya’nın kötü reklam olmasını istemeyenler bu olayı gündeme getirenlerin yüzüne tükürmesi lazım en hafif tabiri ile…

Malatya’nın ismi kötü gündeme geliyormuş. Malatya’nın ismini kötü gündeme getiren sensin kardeşim. İnsan kaçakçılığı yapan sensin yolsuzluk yapan sensin. Yeşilyurt belediyesini babanın çiftliği gibi yöneten sensin. Pislikleri ortaya çıkınca ne yapıyorlar? Recep Tayyip Erdoğan…

Ben diyorum insan kaçakçılığı var mı yok mu? Önce cevap vermediler. Bizim komisyondaki üye sayısını düşürdüler. Sonra açıklama yaptılar. Recep Tayyip Erdoğan…

O pisliği Recep Tayyip Erdoğan’ın ismiyle kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi ne diyorlar utanmadan? İsmet İnönü diyorlar. İsmet İnönü nün ismiyle o pisliği örtmeye çalışıyorlar. Gülüyorum artık ben ama komik bile değiller. Ciddi hiçbir yanları yok Suçüstü yakalandılar bu olayın peşini bırakmayacağız. 43 kişi var 55 kişi var mı ona cevap vermiyorlar bunun peşini bırakmayacağız. Ortada bir insan kaçakçılığı var. Zavallılar diyorum ben…

Sayın vekilim AK Parti Belediyesi değil de CHP belediyesi olsaydı ne olurdu?

Kayyum atanmıştı. Görevden alınmıştı. Yapılan suçtur suç! Sen orda bostan korkuluğu değilsin ki Mehmet Çınar! AK Parti belediye meclis üyeleri siz orda bostan korkuluğu değilsiniz ki! Koca bir belediyeyi yönetiyorsunuz. Ve o kâğıt geldiği anda farkına varmalısınız.43 tane isim var ve hiçbirinin Malatya ile ilgisi yok. Neymiş Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek… Bunu görür görmez ortalama bir zekâya sahip birinin anlaması lazım bunun insan kaçakçılığı olduğunu. Burada Mehmet Çınar’ın da bir iyi niyeti yok bunu da söyleyeyim.

Çınar’ın yanlış yönlendirilmiş olma ihtimali var mı?

Efendim belediye başkanısın bu kâğıda bakar bakmaz anlarsın. Sen siyasetten sorumlusun. Sorumluluğu zavallı memur ve yardımcılara atamazsın! Sorumlu sensin! Belediyeyi sen yönetiyorsun imza atıyorsun oraya! Battalgazi Belediye Başkanı bize 300 bin lira teklif ettiler diyor. Mehmet Çınar’a ne kadar teklif edilmiş? Burada iyi niyet yok. Çetenin bir ayağı Yeşilyurt belediyesinde Bir ayağı Bingöl’de bir ayağı da Almanya’da…