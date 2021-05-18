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18 May 2021 - 17:35- Gündem G: 18 May 2021 - 17:40

Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor

Malatya’da yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, toplamda 70 yeni okun Malatya’ya kazandırılacağını ifade etti.
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Vali Aydın Baruş, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile birlikte Tecde Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan Yusuf Kenan Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Burada yüklenici firma yetkilisi Musa Karagöz’den okul inşaatı hakkında detaylı bilgiler alan Vali Baruş, sınıfları da tek tek gezerek okulu inceledi.
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Baruş, bu yılın Malatya eğitimi için bir hamle yılı olduğunu ifade ederek,

Yeni fiziki mekanların oluşması adına bu yıl bizim için bir hamle yılı. Pandemi nedeniyle verilen araları da çok iyi değerlendirerek çocuklarımızın önümüzdeki eğitim öğretim yılına çok daha iyi koşullarda kavuşması için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyorlar” dedi.
Malatya’da şuanda 10 okulun yapım sürecinin sürdüğünü ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetişeceğini ifade eden Baruş, ihale sürecinde olan okullarla birlikte toplamda 70’e yakın okulun Malatya’ya kazandırılacağını dile getirdi. Bu rakamın son yılların en büyük rakamı olduğunu da ifade eden Baruş, “Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bunların bir kısmı devleti bir kısmı il yatırımı olarak inşaatları devam ediyor. Yakında ihalesi yapılacak okullarımızın da yapım çalışmalarına başlanılacak

şeklinde konuştu.
2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası da hasar gören ve depreme dayanıksız olan okullarında tahliye edilerek yerlerine yeni okulların inşa edildiğini kaydeden Vali Baruş,

Bu okullarımızın yerine çok güzel yeni projelerle çocuklarımızı gerçekten sosyal imkanlar açısından büyük zenginliğe sahip okullarla buluşturuyoruz

dedi.
Yüzde 51’i hayırseverler tarafından yaptırılan Yusuf Kenan Anadolu Lisesinin 16 derslikli olarak inşa edildiğini belirten Baruş,

Bu okumuzda yalıtımlı müzik odası, gösterilerini sunabilecekleri tiyatro odası, her katta bir laboratuvar, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal donatıları yüksek özellikler mevcut. Buraya gelen çocuklarımız her türlü sosyal etkinliği de burada görebilecek

ifadelerine yer verdi.
Malatya’da bazı bölgelerde okullarda ikili eğitimin sürdüğüne de işaret eden Baruş,

Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu sıkıntının da çözüleceğini umuyoruz. Yeni okullarımızın eğitim-öğretime başlaması ile ikili eğitimlerde tam gün eğitime geçecek. Malatya eğitim açısından çok iyi bir seviyede, Türkiye’de bölge illeri arasında da lider bir iliz. Bu güzel eğitim binamızın yapımını üstlenen müteahhidimiz Musa Karagöz Beye de, güzel bir mekan ve kaliteli bir imalat ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren öğrencileriniz yeni okullarında eğitimlerine devam edebilecekler

diye konuştu.
Vali Baruş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden yüklenici firma yetkilisi Musa Karagöz’de, Yusuf Kenan Anadolu Lisesi’nin kısa sürede tamamlanarak devrinin yapılacağını belirterek, öğrencilerin daha modern ve güvenli yapılarda eğitim almaları adına her türlü imkanın sağlandığını dile getirdi.

(İHA)

# aydın baruş, vali

18 May 2021 - 17:35 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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