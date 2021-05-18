“Sırası gelen mutlaka aşını olsun!”

Kademi normalleşmeyle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak kararlarını alıp, açıkladıklarını dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya’da Koronavirüs vaka sayısında önemli oranda iyileşme olduğunu kaydetti. Dikkatli davranılmazsa Malatya olarak tekrar eski sürece geri dönülebileceği uyarısında bulunan Vali Baruş,

Salgınla ilgili bu problemleri aşmamızın temel unsurlarından birisi aşılama. Aşılama sırası gelen mutlaka ve mutlaka aşını olsun. Çünkü biz sadece kendi sağlığımızı düşünemeyiz. Siz kendi sağlığınıza önem vermeyebilirsiniz, aşılamayı gerekli görmeyebilirsiniz ama ailenizdeki, çevrenizdeki insanların sağlığını düşünmek zorundasınız

dedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminin bitmesiyle dünden itibaren Kademeli Normalleşme uygulamasına geçildi. Kademli normalleşmeyle birlikte Malatya’da hangi kısıtlamaların devam edeceği, bundan sonra vatandaşların neler yapması gerektiğini BUSABAH gazetesine konuşarak açıklayan Malatya Valisi Aydın Baruş, önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 17 günlük bir tam kapanma döneminden sonra dünden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildiğini dile getiren Vali Baruş, bununla ilgili tedbirler de İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandığını söyledi.

“CİDDİ BİR İYİLEŞME OLDU”

Vaka sayısının Malatya’da 100 civarına kadar düştüğünü ifade eden Vali Baruş,

İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak biz kararları aldık ve açıkladık. Bu çerçevede normal iş yerleri sabah 07.00 ile akşam 20.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Diğer taraftan sokağa çıkma anlamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlarımıza yönelik kısıtlama yok ancak toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar, bu kısıtlama hala devam ediyor. Diğer yeme-içme yerleriyle ilgili olarak da lokantalar, restoranlar paket servisine, gel-al hizmetine devam edebilecekler. Kahvehane gibi yerler kapalı kalacak. Çay ocakları sadece esnafa çay servisi yapmak şartıyla serbest kalacak. Bu geçiş süreci bizim için çok önemli. Malatya’da Türkiye genelinde olduğu gibi tam kapanma tedbirleri neticesi olarak vatandaşlarımızın da tedbirlere riayet etmesinin sonucu olarak ciddi bir iyileşme oldu. Vaka sayısı en son açıklandığında Malatya 100 bin nüfusta 205 vaka olarak açıklanmıştı. Vaka sayısında 100 civarına düştük

ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BU ARTIŞ DEVAM ETMEZ”

Kurallara uyulması yönünde dikkatli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Baruş,

Ancak son birkaç gündür zannedersem bayramdan önce dışarıdan gelen insan trafiğinin artmasıyla birlikte vaka sayısında az bir artış var. İnşallah bu artış devam etmez, ancak hafta içinden itibaren birçok iş yeri açık hale gelip, sokağa çıkma kısıtlaması da sona erdiği için vatandaşlarımızın çok tedbirli olmalarını istiyoruz. Maske takmayı kesinlikle ihmal etmemelerini, kalabalık yerlere girmemelerini istiyoruz. Eğer biz dikkatli davranmazsak tekrar eski sürece Malatya olarak geri döneriz. Bu açıdan vatandaşlarımızın bu tedbirlere uymasını çok önemli buluyorum. Bu nedenle vatandaşlarımız bu konuda çok dikkatli olsunlar. Çocuklarını kontrolsüz bir şekilde dışarıya bırakmasınlar. Çocuklarının toplu kalabalık, oyun alanlarına girmesine izin vermesinler. Kendi kontrollerinde çocuklarını eğlendirebilirler

diye konuştu.

“İNSANLARIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMEK ZORUNDASINIZ”

“Öte yandan çok önemli bir husus var” diyen Malatya Valisi Aydın Baruş, şunları kaydetti:

Salgınla ilgili bu problemleri aşmamızın temel unsurlarından birisi aşılama. Burada vatandaşlarımıza bir kez daha şunu söylemek istiyorum: Aşılama sırası gelen mutlaka ve mutlaka aşını olsun. Çünkü biz sadece kendi sağlığımızı düşünemeyiz. Siz kendi sağlığınıza önem vermeyebilirsiniz, aşılamayı gerekli görmeyebilirsiniz ama ailenizdeki, çevrenizdeki insanların sağlığını düşünmek zorundasınız. Onların sağlığını düşünüyorsanız da mutlaka bu aşıyı yaptıracaksınız ve yaptırmanız gerekir. Bunun için devletimiz bütün imkânlarını seferber etti. Türkiye’de herkes ücretsiz olarak aşılanıyor. Aşının herhangi maddi bir külfeti yok. Bir de yan etki olarak belirli bir yan etkisi yok. Aşının cinsine bağlı olarak şimdiye kadar gözlemlenen sağlığı tehdit eden bariz bir durum da yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın hangi aşıda sırası gelirse, aşıyı ayırt etmeden, ayrım yapmadan aşılarını mutlaka olsunlar. Ancak bu süreci Türkiye olarak, Malatya olarak böyle atlatabiliriz. Aşılama sırası gelenler aşılarını olduğu takdirde belki dışarıya bile maske takma zorunluluğu olmaz ve bu diğer bazı ülkelerde var. Aşılamada belli bir yüzdenin üzerine çıkmamız gerekiyor ki, bu rahatlığa kavuşabilelim. Lütfen dikkat edelim. Önümüzdeki günler çok önemli. Bu hassasiyeti devam ettirelim. Biliyoruz vatandaşlarımız, esnafımız artık sıkıldılar. Dikkatli davranmazsak bundan daha sıkı tedbirlerin geleceği günler olacaktır. Buna müsaade etmemek için de bu tedbirlere uyumu çok önemli. Vatandaşlarımız buna çok dikkat etsinler.