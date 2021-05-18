“Cerrahi sonuçları ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Bozyiğit, bel fıtığı ameliyatlarının yüzde 80’inin uygun olması halinde kapalı yöntemle yapıldığını kaydederek,
Bel fıtıkları çok dramatik kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Eğer zamanında önlem alınmazsa, tedavi edilmezse bacaklarda felçlikten tutun, idrarını tutamamaya kadar yaşamını bundan sonraki süreç içerisinde çok olumsuz etkileyecek bir tabloyla karşı karşıya bırakabiliyor. Bel fıtığında kapalı yöntem son dönemde yaygınlaşan ve popüler hale gelen bir yöntem ve bunu 4-5 yıldır başarıyla uyguluyoruz. Hastanın güncel iş yaşantısına kısa sürede dönmesini sağlanıyor
dedi.
Bozyiğit, bel fıtığının çağın hastalıklarından birisi olduğunu kaydederek,
Dünyada üst solunum enfeksiyonlarından sonraki en yoğun toplumsal rahatsızlık. İnsanlar bel ağrısından mustarip oldukları zaman ister istemez işlerine gidemiyorlar. Bu hem ekonomiye katkı anlamında çok olumsuzluk oluşturuyor hem de insanların sağlığı açısından olumsuzluğa neden oluyor
dedi.
Bel ağrısının insanların yüzde 95’inde yaşantılarının bir döneminde vuku bulduğunu ifade eden Bozyiğit,
Tabii bunların hepsi bel fıtığı mıdır, yüzde 5’i bel fıtığıdır. Bunun tanısını Beyin ve Sinir Cerrahı, Fizik Tedavi Uzmanı, Ortopedi Uzmanı ya da Aile Hekimine başvurarak, hangi nedenden kaynaklandığıyla ilgili ön bilgimiz olur. Bununla ilgili farklı alternatif tedaviler, dışarıda uygulanan tıp dışı insanlar tarafından uygulanan yöntemlere başvurmamak gerekiyor çünkü bunlardan çok olumsuz sonuçlarla insanlar bize başvuruyorlar. Mutlaka bir hekime gidip mekanik bel ağrısıdır, bel fıtığıdır veya herhangi bir kas nedeniyle kaynaklanan bel ağrısı olabilir. Bunun adının konularak, tedavisine başlanması gerekiyor
diye konuştu.
Bozyiğit, hastaların yüzde 5’inde gerçekten bel fıtığının oluştuğuna dikkat çekerek,
Bel fıtıkları çok dramatik kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Eğer zamanında önlem alınmazsa, tedavi edilmezse bacaklarda felçlikten tutun, idrarını tutamamaya kadar yaşamını bundan sonraki süreç içerisinde çok olumsuz etkileyecek bir tabloyla karşı karşıya bırakabiliyor. O nedenle bir hekim görüşü almakta ve çok gecikmemekte fayda var
dedi.
Bozyiğit, bel fıtığının tedavi yöntemiyle ilgili şunları söyledi:
Bel fıtığı diğer tedavilerin hiçbirinden fayda göremezse en son aşamada biz cerrahi tedavi uyguluyoruz. Dünyadaki diğer cerrahilerde olduğu gibi bel fıtığı tedavisinde de kapalı yöntemlere doğru gidişat var. Nasıl bir safra kesesi ameliyatı eskiden karında çok büyük bir kesi yapılarak gerçekleştirilirken, şimdi 3-4 küçük delik açılarak yapılarak, hasta sağlığı açısından çok olumlu neticeler alınıyorsa, bütün cerrahi branşlarda gidişat bu yönde. Bel fıtığında da kapalı yöntem son dönemde yaygınlaşan ve popüler hale gelen bir yöntem ve bunu 4-5 yıldır başarıyla uyguluyoruz. Hastanın güncel iş yaşantısına kısa sürede dönmesini sağlanıyor. Hasta kısa sürede ayağa kalkıyor, uzun süren yatak istirahatinden de kurtulmuş oluyor. Bu nedenle de bu yöntem son dönemde oldukça popüler. Bir santimlik bir delikten içeriye fıtığın olduğu bölgeyi görerek, o bölgeden fıtığı alıyoruz. Hastanın beline bir ya da iki dikişin atıldığı bir kesi oluyor. Hastaya narkoz vermiyoruz ve hasta 3-4 saat sonra kalkıp yürümeye başlıyor. Sabah yapılan bir ameliyat ise akşam şifa halinde, yürüyerek taburcu ediyoruz. Evde bir haftalık yatak istirahati ve bir haftalık yürüyüşün ardından işine sağlıklı bir halede dönebiliyor. Bu nedenle son dönemlerde bu yöntem tercih ediliyor.
Son 5 yılda yaptıkları bel fıtığı ameliyatlarında büyük başarı elde ettiklerini kaydeden Bozyiğit
Kapalı yönteme uygun ise yüzde 80’ini bu yöntemle yapmaya başladık. Cerrahi sonuçları ve hasta memnuniyeti de oldukça yüksek seviyede
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.