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18 May 2021 - 12:37- Gündem G: 18 May 2021 - 12:41

“Kuru kuruya helallik olmaz”

Kahveci esnaflarının işletmelerini kapatma noktasına geldiğini dile getiren Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, kademeli normalleşmeyle iş yerlerinin kapatılmasına devam edilmesi kararına tepki gösterdi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, en azından geçimimizi sağlayacak bir hibe desteği vermesi” diyen Karanfil,

Sayın Cumhurbaşkanımız helallik istiyor da helallik olması için karşılıklı olması lazım. Kuru kuruya helallik olmaz

dedi.

Kademeli normalleşmeyle birlikte gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parkların 17 Mayıs-1 Haziran arası faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi kararına Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil tepki gösterdi. Tepkisini BUSABAH gazetesine açıklayan Karanfil, destek çağrısını yineledi.

Memleketin kurbanlık koyunu haline geldiklerini dile getiren Karanfil, herkesin çalışıp, işine gücüne baktığını ve olanın kendilerine olduğunu söyledi.

“KİRAMIZI BİLE ÖDEYEMİYORUZ”

Bin lira bir desteğin verileceğini kaydeden Karanfil, şunları kaydetti:

Bütün iş yerleri açık. Olan kahveci, düğün salonu, playstation, internet kafe işletmecilerine oluyor. Bu işin sonu ne olacak bilmiyoruz. Bize de yazık günah. Devletimiz bize bu ay bin lira bir destek verecek. Hepsi bu kadar. Bugüne kadar devletimizden başka bir yardım görmedik. Verilecek bin lira destekle kiramızı bile ödeyemiyoruz. Ev geçimi, sosyal güvence, vergi, faturalarını nasıl ödeyeceğimizi bile demiyorum. Evimizi geçindirecek paramız yok. Verilecek bin lira Bağ-Kur’a bile yetmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, en azından geçimimizi sağlayacak bir hibe desteği vermesi. Vatandaşlarımız sıkıntıda, esnaflarımız perişan. Kapanma noktasına geldik. 15 aydan bu yana kapalı olan bir esnafa 3 bin lira nasıl yetecek, geçim nasıl sağlanacak? Sayın Cumhurbaşkanımız helallik istiyor da helallik olması için karşılıklı olması lazım. Kuru kuruya helallik olmaz.

18 May 2021 - 12:37 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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