Gürkan, esnafların en büyük talebini açıkladı

Esnaf ziyaretlerinde esnafların kendilerinden beklentilerini açıklayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, esnafların pandemi hadisesinin bir an önce son bulması, aşılamanın bütün kesime süratli bir şekilde uygulanması ve sokağa çıkma yasakları ile kısıtlamaların bir an evvel bitirilip herkesin kendi işine dönmesini talep ve temenni etiklerini kaydetti. Başkan Gürkan,

Tabii ki, bazı şeyler bizim kendi elimizdedir, bazı şeyler bizim kendi elimizde değildir. Devletimiz de bu konuda gerekli tedbiri alıyor

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tam kapanmayla birlikte yaptıkları çalışmaları anlattı. Esnaf ziyaretleri sırasında esnafların kendilerinden beklentilerini de söyleyen ve BUSABAH gazetesine konuşan Başkan Gürkan önemli açıklamalarda bulundu.

Kapalı olan dönemde vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için Fen İşleri’nin, MASKİ’nin ve diğer birimlerin, vatanlarla ilişkili olan birimlerin kapanma sürecini iyi değerlendirmesi noktasında talimatlarını verdiğini hatırlatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, o talimatların hangi ölçüde yapılıp yapılmadığını sahada kontrol ettiklerini söyledi.

“5 BİN AİLEYE GÜNLÜK SICAK YEMEK VERİLDİ”

Esnafları ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Gürkan, şunları ifade etti:

Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Malatya hakikaten pandemi krizi döneminde sıkıntılı bu süreç Türkiye ve dünyada olduğu gibi Malatya’da da yaşanıyor. Ama belediye olarak, sosyal belediyecilik anlamında hakikaten yoğun bir hizmet içerisindeyiz. Bütün esnaflarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak gerek çek, yardım paketi, yardım zarfları noktasında ve gerekse evlerinde temizlik, berber hizmetinde tutun da hem iftar hem de sahur yemekleri dağıtımında bulunduk. Engellilerimizi evlerinden alıp gidecekleri yerlere taşıma noktasında hakikaten Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşleri yoğun içerisindeydiler. 5 bin aileye günlük sıcak yemek verildi. Bin aileye gece sahur yemeği iletildi. Ve binlerce insanımıza da sosyal yardım noktasında yardımlarda bulunduk. Bir taraftan MEKSAŞ, ekmekleri bedava dağıtırken, Esenlik fiş ve çekleri verirken, diğer taraftan Hayır Çarşımız giyim, yeme, içme, ev mobilyaları ve her türlü ihtiyaçların giderilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerilesindeydik.

“YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

7/24 yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan,

Pandeminin ve daha önce yaşadığımız depremin sıkıntılarını en asgari şekilde vatandaşlarımıza nasıl yansıtırız, bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini görüyoruz ve bundan da memnun oluyoruz. Ama hizmetlerimizi daha üst segmente çıkartmak için arkadaşlarımızla birlikte 7/24 yoğun çalışma içerisindeyiz. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki, bu pandemi sürecinin bir an evvel insanlığın ve milletimizin yakasından düşmesi. Bundan sonra bayramları bayram tadında idrak etmeyi cenabı hak bize nasip etsin

dedi.

“BİZİM İNSANIMIZ ASİLDİR”

Esnafların kendilerinden en çok istediğini açıklayan Başkan Gürkan,

Bizim esnaflarımız çok nezaketli insanlar. Gezerken bize ‘Size ne ikram edebiliriz?’ gayreti içerisindeler. Bizim insanımız asildir. Biz Malatya’yı tarif ederken ‘Dar-ül Rifat, seçkin insanların yaşadığı diyar’ diye tarif ediyoruz. Malatya’yı tarif ederken ‘huzur şehri Malatya’ diye tarif ediyoruz. Bütün bu parametreleri içine alan huzur şehri kavramını kullanıyoruz ve her ziyaretini ettiğimiz vatandaşımız da bize ikramda bulunma noktasında birbirleriyle yarış içerisinde olduklarını görüyorum. Elbette ki, pandemi hadisesinin bir an önce son bulması, aşılamanın bütün kesime süratli bir şekilde uygulanması ve sokağa çıkma yasakları ile kısıtlamaların bir an evvel bitirilip herkesin kendi işine dönmesini talep ve temenni ediyorlar. Tabii ki, bazı şeyler bizim kendi elimizdedir, bazı şeyler bizim kendi elimizde değildir. Devletimiz de bu konuda gerekli tedbiri alıyor. Özellikle aşının çeşitlendirilmesi noktasında hükümetimiz yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah 50 milyon doz daha aşı geleceği ve vatandaşımızın büyük bir ekseriyetinin aşılama kapsama içerisine alınacağı ifade ediliyor. İnşallah bir ay sonra normale dönmeye doğru hızlı adımlarla normale dönüşe hazırlanırız diye düşünüyorum. Bu konuda biz vatandaşlar olarak üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülükleri devletimizin, sağlık kurumlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar azami titizliği ve hassasiyeti göstermek. Biz ne kadar bu kurallara uyarsak Koronavirüs’ü memleketimizin başından uzaklaştırırız diye düşünüyorum

ifadelerine yer verdi.