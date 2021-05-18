Maratonun rüzgâr kadını, hastanenin Eda hemşiresi

Çocukluğundan beri sporla iç içe yaşayan; yüzmeden bisiklete ve koşudan kick boksa kadar birçok spor dalıyla amatör olarak ilgilenen 40 yaşındaki Eda Kınacı, hemşire olarak görev yaparken, ultra maraton yarışmalarıyla ilgilenmeye başladı.

Kısa mesafelerle başladığı koşu branşında ultra maratona geçen Kınacı, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisans ardından da “spor ve sağlık” üzerine doktorasını sürdürüyor.

İnönü Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yapan ve 15 yıldır ultra maraton yarışmalarına katılan Kınacı, hastalarının sağlığına kavuşması için yoğun bir mesai harcarken, yarışmalarda da aldığı derecelerle dikkat çekiyor.

21 yıldır hemşire olarak görev yapan Eda Kınacı, işinden arta kalan zamanlarda koşu yapıyor. Bireysel olarak yarışmalara katılan Kınacı, ultra maraton yarışmalarına damga vurdu.

2016 yılında Çekmeköy Çamur Maratonunda 30 kilometrede üçüncü olan Eda Kınacı, 2017 Sapanca Ultra Maratonu 30 kilometre yaş grubunda birinciliği elde etti.

2018 yılında 5. Frig Vadileri Ultra Maratonu’nda 54 kilometrelik etapta yaş gurubunda birinci olan Kınacı, 2018 İda Ultra Maraton’unda ise 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda kadınlarda ikinciliği elde etti.

2016’da 38.Avrasya Maratonu’nda yaş grubunda ikinci olan Eda Kınacı, 2017’de Berlin Maratonu, 2018’de Paris Maratonu’na katıldı.

Kınacı, Antalya Manavgat’ta 71,1 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen Manavgat Ultra 70K’da birinciliği elde etti.

Modern Pentatlon Biathle-Triathle Ferdi Milli Takım Seçmesi ve Kulüpler Türkiye Kupası Yarışları'nda üçüncü olarak Modern Pentatlon Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası’nda milli formayla mücadele eden Eda Kınacı, büyük kadınlar kategorisinde altıncı oldu.

“15 YILDIR KOŞUYORUM”

Antrenmanlarını sokakta, parkta, kaldırımda, yolda, dağda kısacası her alanda yapan Kınacı,

15 senedir koşuyorum. Çeşitli branşlarla uğraştım ama koşunun bendeki yeri çok başka. Zorluk derecesi bir hayli yüksek ama isteyerek yaptığınız zaman işler çok daha farklı yürüyor. İnsanlar hep, ‘nasıl zaman ayırıyorsun?’ diye soruyor. İstedikten sonra oluyor. Ben ne yapıp edip buna zaman ayırabiliyorum. Sabah erken kalkıyorum, geç vakitte olsa antrenman yapıyorum. Yerine göre gezmemden ya da dinlenmemden ayırabiliyorum

dedi

Ultra maratonun herkese göre zorluk derecesinin olduğunu ifade eden Kınacı,

Dayanıklılığınızı test ediyorsunuz. Yarışmaya gittiğiniz zaman fiziksel olarak yaptığınız antrenmanlar geçiyor, bir yerden sonra ruhsal olarak koşmaya başlıyorsunuz. Mental olarak ‘ben bu kilometreyi koşabilirim’ demek önemli. Yarıştan önce ’62 kilometre koşabiliyorum’ diyorum ama yarış yokken, ’62 kilometre’ diye düşünebiliyorum. İstedikten sonra insanlar yapabilir. Belki de kapasitesini fark edememiş çok kişi vardır

diye konuştu.

Hemşirelik ve koşunun bir arada çok iyi gittiğini, eğitimini de tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Kınacı,

Spor yapmam, beni iş yerimde de pozitif kılıyor. Pek çok yarışa katıldım. Yol koşusu olsun, ultra maraton olsun ama ultra maratondaki derecelerim özellikle iyi seyretti dedi. Yarışlara tek başına hazırlandığını belirten Kınacı, Antrenörüm yok, kendim hazırlanıyorum. Hem işim hem de spor ve eğitim hayatım oldukça iyi gidiyor

dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE EVİNDE EGZERSİZ VİDEOLARI ÇEKTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) sürecinde bütün sağlıkçılar gibi mücadelede en önde yer alan Kınacı, bir yandan hastaların sağlığına kavuşmaları için diğer yandan da çektiği egzersiz videolarıyla bu süreçte evde kalan vatandaşların sağlıklarını koruyabilmelerini sağladı.

Koronavirüs sürecinde hastanede hastaları sağlığına kavuşturmak, evde ise vatandaşların sağlıklı kalabilmeleri için çalışan beyaz melek,

Elbette ki bu süreçte vatandaşların sağlığı için hastanede ekip olarak çalışma halindeydik. Bunun dışında sosyal medya hesabımdan egzersiz hareketleri paylaşıyorum. Bu süreçte kişilerin bağışıklık sistemlerinin en büyük yatırımları olduğunu öğrendik. Şimdiye kadar nasıl çabaladıysak, egzersiz programları uyguladıysak, yeterli ve düzenli beslendiysek, kötü alışkanlıklardan uzak durduysak bunun bize bir geri dönüşümü oldu. Bağışıklık sistemimiz bizim için önemli bir koruyucu sistem

dedi.

Evde kal ama hareketsiz kalma” diyen Kınacı, “Mutlaka egzersiz yapalım. Küçükten büyüğe hepimizin yapabileceği egzersiz formatı var. Bu şekilde hem kan dolaşımımızı hızlandırabilir hem de bu hareketlilikle bağışıklığımızı güçlendirip, yorgunluğa karşı bir direnç kazanabiliriz

diye konuştu.

Kınacı, 2019 yılında genel merkezi Malatya’da bulunan Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği (ASMYD) tarafından Malatyaspor’un efsane futbolcusu Mustafa Karadağ anısına düzenlenen 1. Malatya Spor Adamları Gecesi’nde yılın sporcusu ödülüne layık görülmüştü.