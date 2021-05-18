Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesinde hemşire olarak 10 yıldır görev yapan evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan Bürge (40), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bürge'nin ailesine baş sağlığı dileyerek,
Hastanemiz Anjiyo Ünitesinde Hemşire olarak görev yapan Oğuzhan Bürge’nin beyin kanamasına bağlı vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, aile efradına, dost ve akrabalarına, mesai arkadaşlarına sabr-ı cemil niyaz ederim
ifadelerine yer verdi.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.