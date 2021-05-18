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18 May 2021 - 12:26- Yaşam G: 18 May 2021 - 12:28

Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti

Malatya’da görev yapan erkek hemşire Oğuzhan Bürge, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyo Ünitesinde hemşire olarak 10 yıldır görev yapan evli ve 2 çocuk babası Oğuzhan Bürge (40), evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bürge'nin ailesine baş sağlığı dileyerek,

Hastanemiz Anjiyo Ünitesinde Hemşire olarak görev yapan Oğuzhan Bürge’nin beyin kanamasına bağlı vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet ve mağfiret diler, aile efradına, dost ve akrabalarına, mesai arkadaşlarına sabr-ı cemil niyaz ederim

ifadelerine yer verdi.
(İHA)

18 May 2021 - 12:26 Malatya- Yaşam

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