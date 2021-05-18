FORMAYI EN FAZLA TERLETEN İSİM O OLDU

Süper Lig’de 45 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor’da Lig’de en çok süre alan 2 bin 963 dakika ile Faslı defans oyuncusu Issam Chebake oldu. Yeni Malatyaspor formasını 4 sezondur terleten başarılı oyuncu, ligde 35 maçta görev alırken 33 maça ilk 11’de başladı. Chebake bu maçlarda da 2 asist yaptı, 7 sarı kart gördü. Yeni Malatyaspor’da en çok süre alan 2. oyuncu da 2 bin 899 dakika ile en golcü yerli futbolcu konumundaki Adem Büyük oldu.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.