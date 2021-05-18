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18 May 2021 - 09:52- Spor G: 18 May 2021 - 09:57

FORMAYI EN FAZLA TERLETEN İSİM O OLDU

Yeni Malatyaspor’da Lig’de en çok süre alan oyuncu Faslı defans oyuncusu Issam Chebake oldu.
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Süper Lig’de 45 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor’da Lig’de en çok süre alan 2 bin 963 dakika ile Faslı defans oyuncusu Issam Chebake oldu. Yeni Malatyaspor formasını 4 sezondur terleten başarılı oyuncu, ligde 35 maçta görev alırken 33 maça ilk 11’de başladı. Chebake bu maçlarda da 2 asist yaptı, 7 sarı kart gördü. Yeni Malatyaspor’da en çok süre alan 2. oyuncu da 2 bin 899 dakika ile en golcü yerli futbolcu konumundaki Adem Büyük oldu.

(İHA)
# yeni malatyaspor, chebake
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18 May 2021 - 09:52 Malatya- Spor

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