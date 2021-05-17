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17 May 2021 - 18:11- Yaşam G: 17 May 2021 - 18:15

Malatya’da 13 kişi vefat etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti.
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 Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabri Gezici’nin taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, No: 73, Yeşilyurt.

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Celal Kayapınar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Azra Sokak, Muratlar Sitesi, D Blok, No: 3/6, Battalgazi.

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurdagül Tosun’un taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Bozanoğlu Sokak, Kılınç Apartmanı, No: 39/1, Battalgazi.

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Arı’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 86/3, Yeşilyurt.

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Biri’nin taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Kerkük Sokak, Şanlıoğlu Apartmanı, No: 16/11, Battalgazi.

3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Ateş’in taziye adresi: Yaka Mahallesi, Kosova Sokak, No: 14/1, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Danacı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hasırcılar Sokak, No: 20, Battalgazi.

81 yaşında vefat eden ve Uzunköprü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Toraman’ın taziye adresi: Uzunköprü Mahallesi, Pütürge.

58 yaşında vefat eden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Buğrul’un taziye adresi: Pütürge.

77 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zülfüye Göğüş’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Albayrak’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

87 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmet Levent’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.

73 yaşında vefat eden ve Samsun Mezarlığı’na defnedilen Ömer Boz’un taziye adresi: Samsun.” (Haber Merkezi)

 

 

17 May 2021 - 18:11 Malatya- Yaşam

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