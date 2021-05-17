Malatya’da 13 kişi vefat etti

Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sabri Gezici’nin taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, No: 73, Yeşilyurt.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Celal Kayapınar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Azra Sokak, Muratlar Sitesi, D Blok, No: 3/6, Battalgazi.
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurdagül Tosun’un taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Bozanoğlu Sokak, Kılınç Apartmanı, No: 39/1, Battalgazi.
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Arı’nın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No: 86/3, Yeşilyurt.
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Biri’nin taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Kerkük Sokak, Şanlıoğlu Apartmanı, No: 16/11, Battalgazi.
3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Ateş’in taziye adresi: Yaka Mahallesi, Kosova Sokak, No: 14/1, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Danacı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hasırcılar Sokak, No: 20, Battalgazi.
81 yaşında vefat eden ve Uzunköprü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İmmihan Toraman’ın taziye adresi: Uzunköprü Mahallesi, Pütürge.
58 yaşında vefat eden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Buğrul’un taziye adresi: Pütürge.
77 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zülfüye Göğüş’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
86 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mukaddes Albayrak’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İsmet Levent’in taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.
73 yaşında vefat eden ve Samsun Mezarlığı’na defnedilen Ömer Boz’un taziye adresi: Samsun.” (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.