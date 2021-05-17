17 May 2021 - 17:54- Asayiş

Çok sayıda cinsel içerikli ürün yakalandı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı çalışmada, bin 75 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 5 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 175 adet gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı, 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.