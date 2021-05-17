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17 May 2021 - 17:54- Asayiş G: 17 May 2021 - 18:01

Çok sayıda cinsel içerikli ürün yakalandı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı çalışmada, bin 75 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 5 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 175 adet gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı, 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

FERDİ DURDU
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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 3 ayrı çalışma yürütüldü.

KOM Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 75 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 5 bin 160 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 175 adet gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı, 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında, 3 şüpheliye "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
# malatya

17 May 2021 - 17:54 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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