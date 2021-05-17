Otoparklar dezenfekte ediliyor

Covid-19 virüsü salgınına karşı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi temizlik ve hijyene büyük önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı Kışla Caddesi’nde bulunan kapalı ve açık otopark alanında gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirerek güzel bir görünüme kavuşturdu.
Ayrıca yapılan temizlik ve yıkama çalışması ile birlikte hem açık otoparkta hem de kapalı otoparkta park çizgileri yeniden düzenlenerek, park alanları daha kontrollü bir hale getirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme dönemi içerisinde oluşacak yoğunluk öncesinde gerekli tedbirler ilgili birimler tarafından alındı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.