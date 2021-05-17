Ağbaba’dan büyük jest

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cemal Gürsel Mahallesi’nde bulunan bir manavın borç defterini satın aldı. Mahalle halkını borçtan kurtaran Milletvekili Ağbaba, bu davranışı reklam için yapmadığını ifade ederek, “Ben orada otururken bir adam 4 liralık ürün aldı, 4 lirası olmadığı için parayı veremedi ve onu hesaba yazdırırken gördüm. Bundan etkilendim. Yanımda param vardı ve borç defterinin tamamını satın aldım” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cemal Gürsel Mahallesi’nde bir manavın borç defterini satan alarak, siyasi ve iş insanlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Ne kadar borç ödediğini söylemeyen ve bir vatandaşın 4 liralık yaptığı alışverişi borç defterine yazdırmasından etkilendiğini dile getiren Milletvekili Ağbaba, BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirmede bulundu.

Cemal Gürsel Mahallesi’ne bayramlaşmaya gittiğini dile getiren Milletvekili Ağbaba, insanların alışverişlerini borç defterine yazdırdığını gördüğünü söyledi.

Bunu reklam olsun diye yaptığını ifade eden Milletvekili Ağbaba, “İnsanların alışverişlerini yazdırdıklarına şahit oldum ve ne oluyor, diye sordum. Burası fakir bir mahalle. Herkes aldığı bir kilo domatesi bile borç defterine yazdırdıklarını söylediler. Ben orada otururken bir dama 4 liralık ürün aldı, 4 lirası olmadığı için parayı veremedi ve onu hesaba yazdırırken gördüm. Bundan etkilendim. Yanımda param vardı ve borç defterinin tamamını satın aldım. Bu davranışımın bir örnek olup olmayacağını bilmiyorum ama ben bunu reklam olsun diye yapmadım” diye konuştu.