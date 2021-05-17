ADEM ZİRVEYİ BIRAKMADI!

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanı Adem Büyük, gol krallığı yarışını, 17 golle üçüncü sırada tamamladı. Süper Lig’de 2020-2021 sezonu sona erdi. Hatayspor’un forvet oyuncusu Aaron Salem Boupendza 22 golle Süper Ligin gol kralı oldu. 19’ar gol kaydeden Beşiktaşlı Cyle Christopher Larin ile Hataysporlu Mame Biram Diouf ikinci sırada yer aldı. Sezonu 17 golle tamamlayan Adem Büyük, Süper Lig’deki gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı. Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda en çok gol atan oyuncu sıralaması şöyle oluştu: Aaron Salem Boupendza (22), Cyle Christopher Larin (19), Mame Biram Diouf (19), Adem Büyük (17), Alexandru Iulian Maxim (15), Muhammet Demir (15), Vincent Aboubakar (15), Hugo Rodallega Martinez 14), Anastasios Bakasetas (13), Enner Remberto Valencia Lastra (12), Alassane Ndao (11), Davidson Da Luz Pereira (11), Joseph Paintsil (11), Max Alain Gradel (11), Caleb Ansah Ekuban (10), Mustapha Yatabare (10), Pape Cherif Ndiaye (10), Torgeir Borven (10).