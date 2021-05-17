Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanı Adem Büyük, gol krallığı yarışını, 17 golle üçüncü sırada tamamladı. Süper Lig’de 2020-2021 sezonu sona erdi. Hatayspor’un forvet oyuncusu Aaron Salem Boupendza 22 golle Süper Ligin gol kralı oldu. 19’ar gol kaydeden Beşiktaşlı Cyle Christopher Larin ile Hataysporlu Mame Biram Diouf ikinci sırada yer aldı. Sezonu 17 golle tamamlayan Adem Büyük, Süper Lig’deki gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamladı. Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda en çok gol atan oyuncu sıralaması şöyle oluştu: Aaron Salem Boupendza (22), Cyle Christopher Larin (19), Mame Biram Diouf (19), Adem Büyük (17), Alexandru Iulian Maxim (15), Muhammet Demir (15), Vincent Aboubakar (15), Hugo Rodallega Martinez 14), Anastasios Bakasetas (13), Enner Remberto Valencia Lastra (12), Alassane Ndao (11), Davidson Da Luz Pereira (11), Joseph Paintsil (11), Max Alain Gradel (11), Caleb Ansah Ekuban (10), Mustapha Yatabare (10), Pape Cherif Ndiaye (10), Torgeir Borven (10).
17 May 2021 - 11:53- Spor Güncelleme: 17 May 2021 - 11:58
ADEM ZİRVEYİ BIRAKMADI!
Sergilediği performansla takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi olan Yeni Malatyaspor’un 33 yaşındaki deneyimli futbolcusu Adem Büyük, bu sezon Süper Lig’in en fazla gol kaydeden yerli futbolcusu unvanını elinde tutmayı başardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.