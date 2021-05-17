YMS’DE AYAKLAR ÇALIŞTI

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor, ligdeki dördüncü sezonunu geride bırakırken, sezonu 48 golle tamamladı. 2017-2018 sezonundan buyana Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu topladığı 45 puanla 15.sırada tamamladı. Lig’de oynadığı 40 karşılaşmada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan sarı siyahlılar, bu karşılaşmalarda 48 gol kaydederken, kalesinde ise 53 gol gördü. Yeni Malatyaspor’da kaydedilen 48 golün 25’i ayakla atıldı. 12 golde kafasını kullanan sarı siyahlı takımda, 9 gol penaltıdan gelirken, 2 golü ise rakipler kendi kalelerine attı. Doğu Anadolu ekibinde 17 golle, en golcü oyuncu Adem Büyük oldu. İleri uç oyuncuları Benjamin Tetteh ve Kubilay Kanatsızkuş 5’er gole imza attı. Sarı siyahlı takımda sol bek oyuncusu Karim Hafez 9 asistle takımın en çok gol pası veren oyuncusu oldu. İleri uç oyuncusu Benjamin Tetteh 6 asistle ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor’d Mustafa Eskihellaç 4, ileri uç oyuncusu Adem Büyük ise 3 asist yaptı.