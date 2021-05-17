Busabah Malatya Busabah Malatya
17 May 2021 - 11:42- Spor G: 17 May 2021 - 11:45

YMS’DE AYAKLAR ÇALIŞTI

Lig’de oynadığı 40 karşılaşmada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, bu sezon 48 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 53 gol gördü. Sarı kırmızılılarda kaydedilen 48 golün 25’i ayakla atıldı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor, ligdeki dördüncü sezonunu geride bırakırken, sezonu 48 golle tamamladı. 2017-2018 sezonundan buyana Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu topladığı 45 puanla 15.sırada tamamladı. Lig’de oynadığı 40 karşılaşmada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan sarı siyahlılar, bu karşılaşmalarda 48 gol kaydederken, kalesinde ise 53 gol gördü. Yeni Malatyaspor’da kaydedilen 48 golün 25’i ayakla atıldı. 12 golde kafasını kullanan sarı siyahlı takımda, 9 gol penaltıdan gelirken, 2 golü ise rakipler kendi kalelerine attı. Doğu Anadolu ekibinde 17 golle, en golcü oyuncu Adem Büyük oldu. İleri uç oyuncuları Benjamin Tetteh ve Kubilay Kanatsızkuş 5’er gole imza attı. Sarı siyahlı takımda sol bek oyuncusu Karim Hafez 9 asistle takımın en çok gol pası veren oyuncusu oldu. İleri uç oyuncusu Benjamin Tetteh 6 asistle ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor’d Mustafa Eskihellaç 4, ileri uç oyuncusu Adem Büyük ise 3 asist yaptı.
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
ADEM ZİRVEYİ BIRAKMADI! mask
ADEM ZİRVEYİ BIRAKMADI!
“GEÇEN SENE BU TAKIM DÜŞTÜ, BU SENE LİGDE TUTTUK” mask
“GEÇEN SENE BU TAKIM DÜŞTÜ, BU SENE LİGDE TUTTUK”
HYMS, PFDK’ya sevk edildi mask
HYMS, PFDK’ya sevk edildi
1-1’LERİNİ ÜZMEDİLER mask
1-1’LERİNİ ÜZMEDİLER
YMS 5 maçtır sahasında kaybetmiyor mask
YMS 5 maçtır sahasında kaybetmiyor
BUZ'LA 10 MAÇTA 13 PUAN mask
BUZ'LA 10 MAÇTA 13 PUAN
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI! mask
YENİ MALATYASPOR RİZE'YE PATLADI!
Kritik maça dakikalar kala! mask
Kritik maça dakikalar kala!
Yeni Malatyaspor’dan 1 Mayıs paylaşımı mask
Yeni Malatyaspor’dan 1 Mayıs paylaşımı
Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor mask
Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor

17 May 2021 - 11:42 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
YMS, yenilse de karakter dersi verdi herkese mask
YMS, yenilse de karakter dersi verdi herkese
Yeşilyurt, eksik rakibine avantajı eliyle verdi mask
Yeşilyurt, eksik rakibine avantajı eliyle verdi
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA YASAK mask
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA YASAK
PFDK’dan HYMS’ye 24 bin lira ceza mask
PFDK’dan HYMS’ye 24 bin lira ceza
Anadolu Efes’in 44 numaralı Hırvat oyuncusu mask
Anadolu Efes’in 44 numaralı Hırvat oyuncusu
Adem Büyük paylaşımı! mask
Adem Büyük paylaşımı!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkandan GEVREK bir sitem! mask
Başkandan GEVREK bir sitem!
Cansız bedeniyle karşılaştılar! mask
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!
YMS, İstanbul trafiğini kapattı! mask
YMS, İstanbul trafiğini kapattı!
Terastan düştü, ağır yaralandı! mask
Terastan düştü, ağır yaralandı!

GALERİ

Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı mask
Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL