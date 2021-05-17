Kadrajda ‘Malatya’da İlkbahar’ var

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliğinde gerçekleştirilen Ulusal fotoğraf yarışmasında büyük ödül 5 bin TL. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın ikincilik ödülü 4 bin TL olurken üçüncülük ödülü ise 3 bin TL.

Yarışmanın temel amacı Malatya’nın başta doğa güzellikleri olmak üzere il sınırları içindeki kültürel değerleri, tarihi mekânları, şehir dokusu gibi unsurları fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alarak geleceğe miras olarak bırakmak.

16 Haziran’da başvuruları son bulan yarışmanın sonuçları ise 21 Haziran’da belli olacak.