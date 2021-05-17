Kadrajda ‘Malatya’da İlkbahar’ var

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliğinde gerçekleştirilen Ulusal fotoğraf yarışmasında büyük ödül 5 bin TL. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın ikincilik ödülü 4 bin TL olurken üçüncülük ödülü ise 3 bin TL.
Yarışmanın temel amacı Malatya’nın başta doğa güzellikleri olmak üzere il sınırları içindeki kültürel değerleri, tarihi mekânları, şehir dokusu gibi unsurları fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alarak geleceğe miras olarak bırakmak.
16 Haziran’da başvuruları son bulan yarışmanın sonuçları ise 21 Haziran’da belli olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.