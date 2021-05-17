Busabah Malatya Busabah Malatya
17 May 2021 - 10:27- Yaşam G: 17 May 2021 - 10:44

Yağış Bekleniyor!

Bölgemiz genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu ve kısa süreli sağanak yağışlı geçecek.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
mask

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre bugün hava öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kısa sürekli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarlar güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-70 km/sa) esecek.
# hava, hava durumu, yaz yağmuru, yağış, haberler, haber, sıcaklık

17 May 2021 - 10:27 Malatya- Yaşam

Muhabir Şafak Şahin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yılan için harekete geçtiler! mask
Yılan için harekete geçtiler!
Sıcaklıklar artıyor! mask
Sıcaklıklar artıyor!
“Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım” mask
“Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım”
Yarım asırdır engelli kocası ve çocuklarına bakıyor mask
Yarım asırdır engelli kocası ve çocuklarına bakıyor
Horata yenileniyor! mask
Horata yenileniyor!
Hava gün boyu bulutsuz ve açık geçecek! mask
Hava gün boyu bulutsuz ve açık geçecek!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkandan GEVREK bir sitem! mask
Başkandan GEVREK bir sitem!
Cansız bedeniyle karşılaştılar! mask
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!
YMS, İstanbul trafiğini kapattı! mask
YMS, İstanbul trafiğini kapattı!
Terastan düştü, ağır yaralandı! mask
Terastan düştü, ağır yaralandı!

GALERİ

Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı mask
Kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Merkezde bayram yoğunluğu mask
Merkezde bayram yoğunluğu
“Dalda bir tek ürün kalmadı” mask
“Dalda bir tek ürün kalmadı”
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI mask
ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ BAYRAM MESAJI
Seyyar kalaycılık mask
Seyyar kalaycılık
Seyir halindeki otomobil yandı! mask
Seyir halindeki otomobil yandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL