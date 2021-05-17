Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre bugün hava öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kısa sürekli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarlar güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli(40-70 km/sa) esecek.