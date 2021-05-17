GÜRKAN: “KÜLTÜR BİR BÜTÜNDÜR HER ALANDA TEMAYÜZ EDİLMELİDİR”

Gürkan,

Kültür bir bütündür her alanda temayüz edilmelidir. Malatya mutfağı vejetaryen, vegan veya diğer alanda geniş bir ağa sahip. Bu noktada doğal ürünlerin yetiştirilmesi gerekiyordu. Biz kadın kooperatifleri kurduk. Kooperatifler aracılığıyla ata tohumlarına, o tohumlardan da ürünlere ulaşımı yapıldı. 13 ilçenin doğal ürünlerinin sergilendiği bir pazar merkezi oluşturduk

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan TRT GAP radyoda “Yöremizden” adlı radyo programına katılarak Malatya ve Malatya gastronomisi hakkında yapılan çalışmaları anlattı. Gürkan, Malatya’nın tarihe tanıklık eden ve birçok medeniyetin kültürel izlerini taşıdığını, önemli medeniyetlerin bu topraklarda yaşadığını, bu nedenle kentin gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirterek, Malatya mutfağının UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil edebilmesi için resmi başvuruda bulunduğu ifade etti.

“BİR GASTRONOMİ MUTFAĞI KURUYORUZ”

Belediye Başkanı Gürkan, Malatya Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı ile beraber yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri aktardı:

GDO’lu olmayan tohumların pazarda satılması gerçekleşirdi. Bunların yanında Fırat Kalkınma Ajansı ve valilikle beraber bir gastronomi mutfağı kuruyoruz. Oradaki ürünlerin yemeğe dönüştürülmesi ve pazarlanma, yapılan yemekleri öğretme çalışmaları devam ediyor. Bu durumun sürdürülebilirlik açısından kendi aramızda yaptığımız toplantılarımız devam ediyor. 5 kültür oluşturduk. Bölgesel çalışmalarımı sunma noktasında alt yapı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik açısından da titizlikle çalışıyoruz.

“MALATYA TARİHİ HAMLELER GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Radyo sunucusunu sorularını yanıtlayan Başkan Gürkan, belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları büyük bit titizlikle ve özveriyle gerçekleştirdiklerini vurguladı. Çalışmalar noktasında Malatya’nın tarihi hamlelere yaptığının altını çizen Belediye Başkanı Gürkan,

Hizmetler noktasında Malatya insanlık destanının başladığı yerdir. Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehridir. Malatya insanlık ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir şehrimizdir. Biz tarihin bize verdiği emaneti günümüze taşımakla sorumluyuz bu anlamda göreve geldikten sonra şehrin kültür envanterini düzenlerken, sosyal belediyecilik üzerinde büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Bu kriz döneminde Malatya tarihi hamleler gerçekleştiriyor. Başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, yöneticilerimize ve hemşerilerimi teşekkür ederim

diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yeşile önem verdiğini bu bağlamda hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını belirten Gürkan,

Malatya olarak yeşil belediyecilik anlamında tarihinin en büyük yeşil alanı görüyor. Ağaçlandırma çalışmalarına çok önem veriyoruz

ifadelerini kullandı.

17 günlük tam kapanma döneminde 5 bin aileye sıcak yemeklerin dağıtıldığını söyleyen Gürkan,

Sosyal Belediyecilik 5 bin aileye sıcak yemek dağıttık. Bin aile özel sıcak sahur yemekleri verildi. Pandemide etkilenen esnaflarımıza da bu dönemde yardımcı olduk. Segment olarak Türkiye’de üst düzeyde hizmet veriyoruz

kelimelerine yer verdi.

Kültürel Belediyecilik, alanında gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Gürkan,

Kültürel miraslarımızın günümüze ve geleceğe taşınması noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında restorasyon ve düzenleme çalışmalarını da yapıyoruz. Yıllardır metruk bir vaziyette olan Taşhoron Kilisesini restore ettik ve yaza kadar çalışmaları bitecektir. Bizim tüm insanların inançlarına da saygımız var. Biz şimdiye kadar ne karar aldıysak hep oy birliğiyle aldık

dedi.

Gürkan son olarak,

Hizmet Belediyeciliği Malatya’da YİMPAŞ, Eski Vagon fabrikası atıl durumdaydı ve bunları atıl vaziyetten kurtararak yeni hizmet alanları oluşturduk. Öte yandan altın kaysının daha iyi değerlendirilmesi konusunda lisanslı depoculuğu yaptık, onun yanına Şire Pazarı onun yanına Buğday Pazarı yapılması, meydan düzenlemeleri, cephe giydirme çalışmaları, alt yapıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca Malatya’da yeni su kaptaj alanın bulunmasıyla hemşerilerimizin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacaktır

söylemlerini sarf etti.