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17 May 2021 - 10:11- Gündem G: 17 May 2021 - 10:15

Bakan Karaismailoğlu: “Payidar eserimiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Tohma Köprüsü’nün fotoğrafını paylaşarak, altına “Bereketli doğayla bütünleşmiş zarafeti, gönülleri birleştiren işlevi ile pâyidar eserimiz” notunu düştü.

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MalatyaSivas karayolunda bulunan Karakaya Baraj Gölü üzerinde 'itme sürme yöntemi' ile inşa edilen Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımı ile 6 Şubat’ta ulaşıma açılmıştı.

Osmangazi Köprüsü'nden sonra aynı sistemle temeli 2018 yılında atılan yeni Tohma köprüsü 517,5 metre uzunluğunda ve 21 metre yükseklik ile 16 metre genişliğinde inşa edildi. Yapımında 12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılan köprünün kenarları ise deprem izolasyonlu olarak yapıldı. Çift şeritli eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsünün adına ise Şehit Gaffari Güneş’in adı verildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayan ve 117 milyon 323 bin TL proje bedeliyle yapılan köprünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, fotoğrafın altına, “Bereketli doğayla bütünleşmiş zarafeti, gönülleri birleştiren işlevi ile pâyidar eserimiz” notunu düştü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayan köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanıyor.

# adil karaismailoğlu, ak parti

17 May 2021 - 10:11 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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