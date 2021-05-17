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17 May 2021 - 10:06- Gündem G: 17 May 2021 - 10:11

Eylemler fiyatları olumsuz etkileyecek

Mersin’de yaşanan çiftçi eylemiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının artması hem esnafları hem de vatandaşları telaşlandırıyor. Tam kapanmadan önce fiyatları dipleri bulan domates, biber ve salatalığın kilosunun tavan yapacağı bekleniyor.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Tam kapanmayla birlikte alışveriş oranları düşen Kasap Pazarı Hal esnafları, bayramın bittiği bu günlerde de zorluk çekeceğe benziyor. Mersin’de gerçekleşen eylemlerle birlikte meyve ve sebze fiyatlarının tavan yapacağı beklenirken konuyla ilgili gazetemize konuşan Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, kısa bir değerlendirme yaptı.

Yıldız, sebze ve meyve fiyatlarının tam kapanmadan dolayı satılamadığını ve fiyat olarak en dibi gördüğünü söyledi.

“ÇİFTÇİ ZARARI HALKINA VURACAK”

Ürün fiyatlarının artığını ifade eden Yıldız,

Biberin kilosu 2 TL’ye, salatalık 1 TL’ye, domates 2 TL’ye kadar düşmüştü. Mersin’deki bazı eylemlerden, ürün toplamam gibi olaylardan kaynaklanan nedenlerle ürün fiyatları arttı. Özellikle sebze grubunda artışlar yaşanıyor. Mesela biberin kilosu 2 TL’yken 4 TL oldu. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan sonra domatesin kilosu 8 TL, biberlerin kilosu 7-8 TL, patlıcan 5-6 TL, salatalık 5-6 TL’yi çok rahat görecek. Mersin’deki ürün zararlarının bir yerden çıkması gerekiyor. Çiftçi zararı halkına vuracak

şeklinde konuştu.

 

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17 May 2021 - 10:06 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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