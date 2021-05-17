Eylemler fiyatları olumsuz etkileyecek

Tam kapanmayla birlikte alışveriş oranları düşen Kasap Pazarı Hal esnafları, bayramın bittiği bu günlerde de zorluk çekeceğe benziyor. Mersin’de gerçekleşen eylemlerle birlikte meyve ve sebze fiyatlarının tavan yapacağı beklenirken konuyla ilgili gazetemize konuşan Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, kısa bir değerlendirme yaptı.
Yıldız, sebze ve meyve fiyatlarının tam kapanmadan dolayı satılamadığını ve fiyat olarak en dibi gördüğünü söyledi.
“ÇİFTÇİ ZARARI HALKINA VURACAK”
Ürün fiyatlarının artığını ifade eden Yıldız,
Biberin kilosu 2 TL’ye, salatalık 1 TL’ye, domates 2 TL’ye kadar düşmüştü. Mersin’deki bazı eylemlerden, ürün toplamam gibi olaylardan kaynaklanan nedenlerle ürün fiyatları arttı. Özellikle sebze grubunda artışlar yaşanıyor. Mesela biberin kilosu 2 TL’yken 4 TL oldu. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bundan sonra domatesin kilosu 8 TL, biberlerin kilosu 7-8 TL, patlıcan 5-6 TL, salatalık 5-6 TL’yi çok rahat görecek. Mersin’deki ürün zararlarının bir yerden çıkması gerekiyor. Çiftçi zararı halkına vuracak
şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.