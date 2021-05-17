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17 May 2021 - 09:43- Gündem G: 17 May 2021 - 09:47

Vaka sayıları 105’te sabitlendi

Malatya’da 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının 105’e kadar gerilediğini açıklayan Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, ancak bu sayıda geçen hafta Cuma gününden itibaren bir düşüş olmadığını kaydetti. Aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yapan Bentli,  “Ülkemizdeki rakamlar binlere, ilimizdeki rakamlar ise 5-10’lara düşene kadar bu tedbirlere sıkıca devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Tam kapanmayla birlikte Malatya’da vaka sayılarının hızla düşmesi, yüreklere az da olsa su serpse de, bu sayıların belli bir oranda sabitlenmesi hala endişelendirmeye devam ediyor. Malatya’da 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının 105’e kadar gerilediğini BUSABAH gazetesine değerlendiren Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen Cuma itibariyle 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 105 civarına düştüğünü belirten Prof. Dr. Bentli, ama geçen haftadan bu yana vaka sayılarında bir düşüş olmadığını kaydetti.

“YOĞUN BAKIMLARIMIZ ÇOK RAHATLADI”

Vaka sayısının sabitlendiğini belirten Prof. Dr. Bentli,

Günlük 120-130 vaka sayısı devam ediyor. Vaka sayılarının biraz daha hızlı düşmesini beklerdik, çünkü tam kapanmadaydık, ama buna rağmen düşmüyor. Yoğun bakımlarımız, servislerimiz çok rahatladı. Şu an için bir sıkıntı yok. Bundan sonra aşılamayı teşvik etmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Bakanlığımız bol miktarda aşı getiriyor. Özellikle Sinovac geldi, BioNTech, Sputnik V gelecek. Bundan sonra aşılamayı bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız

dedi.

“ÇOK GENÇ HASTALAR KAYBETTİK”

Tam kapanmadan sonra bugünden itibaren olası bir yoğunluk için de konuşan Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00’te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İnsanlarımızın artık bilinçli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü dalgadan sonra çok genç hastalar kaybettik. Bu virüse yakalananlar çok ağır geçirdi. Bundan sonra insanlarımızın daha dikkatli olacağını düşünüyoruz. Ama özellikle aşıya çok ciddi bir talebin olmasını istiyoruz. Ulusal basında da görüldüğü gibi hem Amerika’da hem İngiltere’de hem İsrail ve birçok yerde 2 aşısını yaptıranlara maske zorunluluğunun kaldırıldığını görüyoruz ama onlarda aşılanma oranı bize göre yüksek. İnşallah bizim de aşılama oranımız artar, vaka sayımız bin gibi rakama düşerse biz de o rahatlığa kavuşacağız ama bu normalleşme sürecinde kabinenin aldığı kararlarla hem de bizim alacağımız bireysel kararlarla biran da normalleşmeyeceğiz. Biraz daha temkinli gideceğiz. Ülkemizdeki rakamlar binlere, ilimizdeki rakamlar 5-10’lara düşene kadar bu tedbirlere sıkıca devam etmemiz gerekiyor.

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17 May 2021 - 09:43 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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