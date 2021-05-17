KEMAL SUNAL’IN ADI KÜTÜPHANEDE VE MÜZEDE YAŞATILACAK

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Kemal Sunal’ın anısına yapılacak müze ve kütüphane hakkında BUSABAH gazetesine konuştu. Belediye Başkanı Bay, “2014’te Malatya Büyükşehir Belediyesi olmadan önce Gökçe Mahallesi’nde Gökçe Belediye Hizmet Binası vardı. Burası 2 katlı bir yer, biz bölümünü belediye imkânlarımızla Kemal Sunal Müzesi bir bölümünü de kütüphane olması için DAP’a proje hazırladık sunduk. DAP’ta bu projeyi kabul etti. Şu an binamız tadilat aşamasında, tadilat aşaması bittikten sonra Kemal Sunal Müzesi ve kütüphanesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“MANEVİ OLARAK DESTEK VERECEK”

Yapımına devam edilen müze ve kütüphane için Merhum Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ile bir görüşme yaptığını belirten Hakan Bay,

Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’la Öznur Hanımın vesilesiyle görüştük. Kendileri de manevi olarak destek vereceklerini söyledi. Tam detaya girilmedi ama kendisinin bize sunacağı bazı eşyalar olacak diyebiliyorum. Ama destek olacaklarını Sayın Vekilimize beyan etmişlerdir

ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal Müzesi ve kütüphanesi için DAP’ tan destek aldıklarını ifade eden Hakan Bay,

Bu proje için DAP, 200 bin TL’lik bir bütçe ayırdı. Projeler tamamladığında kütüphanemiz, buradaki öğrenci arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve okuma anlamında rahatça çalışabilecekleri bir ortam olacaktır. Müze olarak da Kemal Sunal gibi bir değerimizin hatırasına özen göstermeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle ilçemizin Türkiye çapında tanrılığını artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de 7 ‘den 70’ e herkesin sevgisini kazanan bir oyuncunun Doğanyollu olması bizim için büyük bir şans ve büyük bir gurur kaynağıdır. Bunu da bu tür organizasyonlarla ve bu tür hizmetlerle Türkiye’ye duyurmak istiyoruz

sözlerini kaydetti.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesinde okurken rol aldığı “Zoraki Tabip” tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır. Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazanmıştır.

Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol almıştır. Oynadığı filmlerdeki karakterlerin genel özelliği haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekâsıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima “gülen” adamdır. Kendisini “çok az konuşan, çok soğuk bir adamım” diyerek tanımlayan Kemal Sunal'ın sinema izleyicileri tarafından benimsenmesi ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyoekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır. Zamlar, insanları dolandıran kişiler, geçim sıkıntısı, işsizlik, göç ve töre gibi konuların sinemasında işlenmiş olması, filmlerine birçok anlam daha kazandırmaktadır. Bunlar, güldürü içerisinde sosyal mesajlar vermek ve bazı konuları mizahi dille eleştirmektir. Sanatçı, güldürü filmlerinin yanı sıra dram filmlerinde yer almış, ancak oynadığı tüm filmlerde “halkın içinden”, “içimizden biri” imajını hiçbir zaman bozmamıştır.