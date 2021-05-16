Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerkük Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Zekiye Biri'den (61) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildir. İhbar üzerine ikamete gelen polis ekipleri itfaiye yardımı ile balkondan eve girerken, yaşlı kadını mutfaktaki yemek masası yanında bulunan sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde yere sarkmış halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zekiye Biri'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.(İHA)
16 May 2021 - 21:22- Asayiş Güncelleme: 16 May 2021 - 21:29
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
Malatya'da ailesinin haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Eve giren polislerin sandalye üstünde cansız bedenine rastladığı yaşlı kadının kesin ölüm sebebi adli tıpta yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.